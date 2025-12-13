H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

Κάθε φορά που η Τέιτ ΜακΡέι νιώθει σίγουρη για τον ευατό της, έρχεται ο σκανδαλοθηρικός Τύπος για να σχολιάσει κάθε της τολμηρή στυλιστική επιλογή – και φυσικά, όχι το ταλέντο της (το καλό δεν πουλάει).

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Rolling Stone, η ποπ σταρ από τον Καναδά, αναφέρθηκε στο κομμάτι «Purple Lace Bra», ένα hit από το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, So Close to What, στο οποίο την ακούμε να τραγουδά ότι οι ενδυματολογικές της επιλογές την κάνουν να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, μέχρι να μπουν στο παιχνίδι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που καταφέρνουν με την δηλητηριώδη πένα τους να την κάνουν να αισθάνεται αμηχανία.

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ΜακΡέι στο Rolling Stone.

«Βλέπω τα κορίτσια στην πρώτη σειρά να φωνάζουν αυτό το στίχο»

Η Τέιτ ΜακΡέι δεν μιλάει εκ του ασφαλούς, καθώς και η ίδια έχει υπάρξει θύμα του Τύπου. «Ένιωθα σέξι και σίγουρη όταν κυκλοφορούσα κάτι και μετά από λίγο ένιωθα σεξουαλικοποιημένη [με όλα όσα γράφονταν]. Ένιωθα ότι όλη η δουλειά και η προσπάθεια μου μου είχαν πάει στράφι», θυμήθηκε. «Η κριτική προς τις γυναίκες γίνεται όλο και χειρότερη. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι οι άνθρωποι δίνουν τόση προσοχή σε άνευ σημασίας πράγματα, για τα οποία ένας άντρας δεν θα δεχόταν ποτέ κριτική».

«Δεν νοιάζονται για το αν έχουμε καλή φωνή, για τον τρόπο που ερμηνεύουμε ή που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, ούτε το ότι μπορεί [κάποιες από εμάς] να είναι ευάλωτες», συνέχισε. «Το μόνο που σχολιάζουν είναι τι σορτς θα φορέσουμε ή αν είναι καλό το μακιγιάζ μας. Είναι εκνευριστικό».

Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν επηρεάζεται από τους επικριτές της -είτε αυτοί βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στις ιστοσελίδες και τα περιοδικά.

Στην πραγματικότητα, σε κάθε της συναυλία ανυπομονεί να ερμηνεύσει το «Purple Lace Bra» και ιδιαιτέρως το ρεφρέν: «You only listen when I’m undressed» (Με ακούς μόνο όταν είμαι γυμνή).

«Βλέπω τα κορίτσια στην πρώτη σειρά να φωνάζουν αυτό το στίχο», είπε η ΜακΡέι στο μέσο ενημέρωσης. «Μου προκαλεί ρίγη σε όλο το σώμα, γιατί σκέφτομαι: ‘Ω, όλες το βιώνουμε αυτό. Δεν είμαι μόνο εγώ’ ».

*Με πληροφορίες από: People