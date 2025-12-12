Ως μία εν δυνάμει θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν αποτελεί «συγχωροχάρτι στην απολύτως αποτυχημένη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης», η οποία «δεν μπορεί πια να ρίχνει τις ευθύνες στην Ευρώπη για τις αποτυχίες της».

«Τα κοινά με τις δύο προηγούμενες προεδρεύουσες χώρες είναι οι κρίσεις – Μακάρι να μοιάσουμε και λίγο στην οικονομία»

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι «η αποτυχημένη οικονομική πολιτική φαίνεται πολύ καθαρά στο μεσοπρόθεσμο 2026-2029, το οποίο προβλέπει τεράστια μείωση δαπανών για υγεία, παιδεία, και μία σειρά άλλων σημαντικών κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξωτερικά χρηματοδοτούμενη και μόλις τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείο Ανάκαμψης, ‘παγώνει’».

«Βλέπουμε, μάλιστα, κάποια δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να μην ξέρουμε αν τελικά θα απορροφηθούν ή όχι» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ στο πάνελ της εκπομπής, Νίκου Ρωμανού, ότι «η εκλογή Πιερρακάκη σημαίνει ότι πλέον θα συνδιαμορφώνουμε την οικονομική πολιτική της Ευρώπης», σημείωσε: «Με αυτήν την παραδοχή η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να ρίχνει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει ότι είναι διεθνή προβλήματα. Δεν θα μπορεί πια να κρύψει την αποτυχία της στον έλεγχο της ακρίβειας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι ο κ. Πιερρακάκης διαδέχεται στην προεδρία τον Ιρλανδό ομόλογό του, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον αντίστοιχο Πορτογάλο, παραθέτοντας το κοινό στοιχείο των τριών αυτών χωρών, αλλά και την ειδοποιό διαφορά της χώρας μας από εκείνες:

«Και οι τρεις χώρες βγήκαν μέσα από πολύ μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Η Ιρλανδία, όμως, σημείωσε ρεκόρ ανάπτυξης, ενώ η Πορτογαλία πρόσφατα επανήλθε στο ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ΑΕΠ. Μόνο η Ελλάδα είναι κάτω από τον πήχη. Ενώ τα κοινά είναι οι κρίσεις που περάσαμε, στα οικονομικά μεγέθη και τους κοινωνικούς δείκτες είμαστε ουραγοί, ενώ οι άλλοι έχουν κάνει σημαντικά βήματα» δήλωσε.

«Μακάρι να ακολουθήσουμε και την πορεία αυτών των οικονομιών και να μην είναι το μόνο κοινό των τριών χωρών ότι έχουν πρόεδρο του Eurogroup, αλλά να μοιάσουμε και λίγο στην οικονομία, γιατί έως τώρα στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, με την πολιτική Μητσοτάκη, μοιάζουμε μόνο με τη Βουλγαρία. Εμείς παίρνουμε υποδείγματα χώρες που έχουν αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς που διαμορφώνουν όρους για συμπεριληπτική ανάπτυξη και κοινωνικό κράτος, κάτι που έχει ξεχάσει η Νέα Δημοκρατία, που επιδίδεται σε ματωμένα πλεονάσματα και φοροεπιδρομές».

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να απαντήσει στο «αν η εκλογή του κ. Πιερρακάκη θα παίξει κάποιο ρόλο στις τιμές στο ράφι ή στη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Μακάρι να παίξει. Εμείς, όταν λέμε να ανταποκριθεί θετικά, εννοούμε να το δούμε και σε αλλαγή οικονομικής πολιτικής και της Ευρώπης. Να μην έχουμε μια οικονομική πολιτική τόσο στενή. Θα κριθεί στο τέλος τη θητείας του».

Τσουκαλάς: «Φαρσοκωμωδία η Εξεταστική»

Σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «φαρσοκωμωδία που θύμιζε παρωδία νονού και μαφιόζικη ταινία», καθώς «ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος έλεγε ότι θα έρθει με φορτηγό στοιχείων, ήρθε ξαφνικά ως Σιωπηλός Μάρτυρας κατά την Αγκάθα Κρίστι, δασκαλεμένος, προκλητικότατος απέναντι και στην κοινωνία και σε όσους ρωτούσαν, και στην ουσία υπέδειξε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εν πολλοίς λειτουργούσαν ως συνήγοροι υπεράσπισης, να τον πάνε στον εισαγγελέα και να μη μιλήσει δημόσια. Και έγινε δεκτό!».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «μας έλεγαν ότι αυτή η Εξεταστική θα βγάλει συμπεράσματα και αντ’ αυτού διευκόλυναν τον πιο κρίσιμο μάρτυρα, αυτόν που ξεμπλόκαρε ΑΦΜ, αυτόν που ζητούσε ρουσφέτια, αυτόν που επικαλείται τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και ρωτώ κάτι απλό: Ποιον προστατεύει με τη σιωπή του κ. Ξυλούρης;».

«Τις κουμπαριές της Νέας Δημοκρατίας τις πληρώνουν ακριβά οι αγρότες», κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.