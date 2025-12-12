Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» προκειμένου να παρακολουθήσει την βολή του νέου τύπου τορπίλης “SeaHake mod4” εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ», βρέθηκε την Πέμπτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» είναι τύπου 214 και την Πέμπτη επανέλαβε την εκτόξευση τορπίλης «SeaHake mod4», που είχε γίνει για πρώτη φορά στις 3 Ιουνίου, με τον Νίκο Δένδια να ενημερώνεται και από τα στελέχη και τη στρατιωτική ηγεσία για τις ανάγκες που υφίστανται στην Διοίκηση Υποβρυχίων.

Ανάγκες οι οποίες περιλαμβάνουν και τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων, αλλά και με την ενδεχόμενη απόκτηση νέων μονάδων.

Ανάγκη ο εκσυγχρονισμός των υποβρυχίων

Υπενθυμίζεται ότι τα υποβρύχια 214 όταν παρελήφθησαν από το Πολεμικό Ναυτικό ήταν ότι πιο σύγχρονο υπήρχε χωρίς ωστόσο να έχουν και τα απαραίτητα εξελιγμένα όπλα.

Και πλέον έχουν φτάσει σε ηλικία που απαιτείται ο εκσυγχρονισμός μέσης ζωής.

Με δεδομένο μάλιστα ότι τα παλαιότερα υποβρύχια τύπου 209 θα πρέπει να αποσυρθούν αναζητούνται οι λύσεις προκειμένου να μην υπάρξει κενό.

Αφού τόσο ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποβρυχίων όσο και το χτίσιμο νέων είναι χρονοβόρες διαδικασίες.

Οι διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων τύπου 214 είναι σε εξέλιξη ενώ αξιολογούνται και προτάσεις για την απόκτηση νέων, με την ένταξη τους στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού να μην αναμένεται πριν το 2030.

Με τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού να είναι σημαντικές και να απαιτούν μεγάλο οικονομικό κόστος.

Σημειώνεται ότι ο Δένδιας κατά τον εορτασμό του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού στις 6 Δεκεμβρίου είχει τονίσει ότι «έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε, να ισχυροποιήσουμε το Πολεμικό μας Ναυτικό», σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία».

Ο Δένδιας συνοδευόταν από την στρατιωτική ηγεσία

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νίκο Δένδια στο υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.