Δένδιας: Ελλάδα και Ιαπωνία είναι νησιωτικές χώρες με προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον

«Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσημη επίσκεψη του στην Ιαπωνία.

Ο Δένδιας είχε σειρά επαφών με Ιάπωνα ομόλογό του Σιντζίρο Κοϊζούμι, την Υφυπουργό Εξωτερικών Αγιάνο Κουνιμίτσου και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο.

Στη συνάντηση του με τον Υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας, στο Τόκιο Δένδιας και Κοϊζούμι συζήτησαν συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της ελληνο-ιαπωνικής αμυντικής συνεργασίας, ιδίως στην καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες, με έμφαση στην εφαρμογή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Ιάπωνα ομόλογο του να επισκεφτεί την Ελλάδα, την οποία αποδέχθηκε.

Ο Δένδιας επεσήμανε ότι η Ιαπωνία έχει υπογράψει τις Συνθήκες της Λωζάννης και του Μοντρέ

Ο Δένδιας επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι αυτή ήταν «η πρώτη συνάντηση μεταξύ Υπουργών Άμυνας της Ελλάδας και τη Ιαπωνίας που έχει γίνει ποτέ», η οποία έδωσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να εξηγήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και από την άλλη να αντιληφθεί και ο ίδιος με ποιον τρόπο η Ιαπωνία βλέπει τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε ο Δένδιας Ελλάδα και Ιαπωνία «είναι δύο ναυτικά έθνη και θα ήθελα να θυμίσω κάτι που ίσως σε πολλούς Έλληνες δεν είναι γνωστό: Η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει την Συνθήκη της Λωζάννης και την Συνθήκη του Μοντρέ και κατά συνέπεια οι απόψεις της Ιαπωνίας για την UNCLOS – για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στο θαλάσσιο χώρο- έχουν για εμάς πολύ μεγάλη σημασία».

Δυνατότητες συνεργασίες

Αναφερόμενος στις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν ανάμεσα σε Τόκυο και Αθήνα, ο Δένδιας εξέφρασε την προσδοκία συνεργασίας μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute (DISTI) του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το ΕΛΚΑΚ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη σύντομη συνάντηση που είχε ο κ. Δένδιας με τον Πρόεδρο τoυ Ελληνο – Ιαπωνικού Συλλόγου (Japan Greece Society) Γιασουγιόσι Καρασάβα.

Η ατζέντα των επαφών Δένδια στην Ιαπωνία

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δένδιας την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, μετέβη στο Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων (Naval Systems Research Center) του ιαπωνικού Υπουργείου Άμυνας στην πόλη Μεγκούρο. Ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα υποβρυχίων όπλων και προηγμένων sonar, αντιμέτρων ναρκών, αυτόνομων και μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων επιφάνειας και υποεπιφάνειας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Έμπισου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας (Defense Innovation Science & Technology Institute). Το “DISTI” ιδρύθηκε από την Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Logistics (Acquisition, Technology & Logistics Agency – ATLA) του Υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του “DISTI” με το ΕΛΚΑΚ.

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσε στις συγκεκριμένες επισκέψεις του την Τετάρτη ο Υφυπουργός του Γραφείου του Πρωθυπουργού και Υφυπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζι Γιοσίντα (Shinji Yoshida).

Στο πλαίσιο των επαφών του την Τετάρτη ο Δένδιας είχε συνάντηση στο Τόκυο και με τον Πρέσβη της Ε.Ε. στο Τόκυο Ζαν Έρικ Πακέτ (Jean-Eric Paquet) με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφαλείας, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ενώ την Πέμπτη επισκέφθηκε το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών (National Institute for Defense Studies), όπου απηύθυνε ομιλία ενώπιων των Αξιωματικών σπουδαστών της Ακαδημίας. Επίσης, απάντησε σε ερωτήσεις τους σχετικά με τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.