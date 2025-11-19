newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στην εταιρεία κατασκευής drones Matternet στην Καλιφόρνια
Διπλωματία 19 Νοεμβρίου 2025 | 09:18

Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στην εταιρεία κατασκευής drones Matternet στην Καλιφόρνια

Ο Νίκος Δένδιας αντάλλαξε απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Spotlight

Στις εγκαταστάσεις κατασκευής drones της εταιρείας Matternet στην Καλιφόρνια, ξεναγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Ξεναγήθηκα στις εγκαταστάσεις κατασκευής drones της εταιρείας Matternet στην Καλιφόρνια, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ανδρέα Ραφτόπουλο όπου παρακολούθησα επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και εφαρμογών των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων».

Και το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επισκέφτηκε ο Δένδιας

Χθες, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στο Σαν Φρανσίσκο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, το Στάνφορντ είναι «ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Συστημικής Μηχανικής και των Εφαρμογών Δεδομένων».

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους Έλληνες Καθηγητές, Χρήστο Κοζυράκη, διευθυντή του Stanford Platform Lab, Νικόλαο Μπάμπο, διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab και Βασίλη Συργκάνη, αναπληρωτή καθηγητή Management Science and Engineering.

«Είχα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ανάρτησή του, «γόνιμες συζητήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας», στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και «το μέλλον της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση ζητημάτων Ασφάλειας».

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο