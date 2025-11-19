Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στην εταιρεία κατασκευής drones Matternet στην Καλιφόρνια
Στις εγκαταστάσεις κατασκευής drones της εταιρείας Matternet στην Καλιφόρνια, ξεναγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Ξεναγήθηκα στις εγκαταστάσεις κατασκευής drones της εταιρείας Matternet στην Καλιφόρνια, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ανδρέα Ραφτόπουλο όπου παρακολούθησα επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και εφαρμογών των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων».
Και το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επισκέφτηκε ο Δένδιας
Χθες, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στο Σαν Φρανσίσκο.
Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, το Στάνφορντ είναι «ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Συστημικής Μηχανικής και των Εφαρμογών Δεδομένων».
Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους Έλληνες Καθηγητές, Χρήστο Κοζυράκη, διευθυντή του Stanford Platform Lab, Νικόλαο Μπάμπο, διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab και Βασίλη Συργκάνη, αναπληρωτή καθηγητή Management Science and Engineering.
«Είχα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ανάρτησή του, «γόνιμες συζητήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας», στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και «το μέλλον της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση ζητημάτων Ασφάλειας».
Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».
