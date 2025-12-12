Lemmy lives: Μια επική συναυλία – πάρτι αφιερωμένη στο icon του hard rock και της αλητείας

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Δεκεμβρίου 2015 όταν ο κόσμος της μουσικής φόρεσε τα μαύρα του, για να αποχαιρετήσει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της hard rock σκηνής. Ο Lemmy είχε αφήσει αυτόν τον κόσμο σε ηλικία 70 ετών και η… αλητεία έχασε ένα από τα αγαπημένα της icon.

Με αφορμή τα 10 χρόνια που έχουν περάσει από τότε -αλλά και τις οκτώ δεκαετίες από τότε που ήρθε στη ζωή- οι fans του «πατέρα» των Motorhead ετοιμάζονται για μια επική συναυλία – πάρτι στο Gazarte.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το γνωστό live stage στο Γκάζι θα ανεβάσει το volume στο τέρμα για να τιμήσει τη ζωή και τη μουσική του Lemmy.

Στο stage θα βρεθούν οι City Kids, το κορυφαίο ελληνικό tribute band στους Motorhead, μαζί με guest μουσικούς από την ελληνική σκηνή, όπως ο Δημοσθένης Ιωάννου (Khirki), ο Μάνθος Στεργίου (Calyces) και ο Βαγγέλης Καρζής (Full House Brew Crew), καθώς και οι μπάντες Jacks Full και Dismiss, που θα παίξουν τα καλύτερα Lemmy tracks.

Παράλληλα, DJ sets από τον Λεωνίδα Αρβανίτη και τον Νίκο Τραγάκη θα καλύψουν μουσικά όλο το Lemmy universe, προβολές βίντεο θα μας θυμίσουν μερικές από τις κορυφαίες του στιγμές, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται το Monsterville με merch και υλικό αφιερωμένο ειδικά για το event.

Και επειδή μια τέτοια βραδιά δεν μπορεί να τελειώσει νωρίς, το party συνεχίζεται στο Temple μετά τα μεσάνυχτα δωρεάν για όσους βρεθούν στο Gazarte, για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Monsterville.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.