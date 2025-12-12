Απειλές για τη ζωή του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης χθες το βράδυ, μετά την αναφορά του στην κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», στο πλαίσιο της Εξεταστικής.

«Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί» είχε πει για την Εξεταστική ο Μανδραβέλης

«Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον ‘Φραπέ’ και δέχθηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι θα σε καθαρίσουμε» ανέφερε το πρωί της Παρασκευής μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, του ζητήθηκε ο λόγος γιατί δήθεν μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. «Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», συνέχισε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μανδραβέλης, κληθείς να σχολιάσει στο κεντρικό δελτίο του σταθμού όλα όσα συνέβησαν κατά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, σημείωσε ότι «αυτά δεν γίνονται ούτε καν σε καφενείο».

«Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί. Ένας μάρτυρας (σ.σ. ο «Φραπές») ο οποίος να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κ. Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. Μένω άφωνος» πρόσθεσε.