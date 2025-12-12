Στάθης Μαντζώρος: Η βελτίωση στην υγεία του 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο Στάθης Μαντζώρος, πριν από 6 μήνες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται όλο αυτό το διάστημα.

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του

Αρχικά, η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, φαινόταν να παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, ωστόσο την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό πως παρατηρείται βελτίωση.

Ο Στάθης Μαντζώρος, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, ενώ ο φίλος και συνεργάτης του Ηλίας Παλιουδάκης, μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα», ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Παλιουδάκης και συνέχισε:

«Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας».

Η οικογένεια και οι συνάδελφοι του στο πλευρό του

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε πριν λίγες εβδομάδες στην εκπομπή «Happy Day» για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου: «Το ξέρω πολύ καιρό… Είχαμε πει να μην το λέμε, μέχρι να συνέλθει.

Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει αυτός ο καταπληκτικός συνάδελφος που έχει δύο ανήλικα παιδιά. Θα χρειαστούν οικονομική στήριξη. Ο Στάθης Μαντζώρος θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας και κυρίως αυτών που έχουν οικονομική δύναμη», είπε.