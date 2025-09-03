Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει από το εγκεφαλικό είναι 50 -50», δηλώνει ο πατέρας του

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο υπέστη στις αρχές του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, ήταν αρχές Ιουνίου, όταν ο γνωστός ηθοποιός τελειώνοντας αγροτικές εργασίες στο χωριό του, στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα και μετά από κάποιες ώρες, κατέρρευσε στο μπάνιο.

Ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ μίλοντας για τη δύσκολη περιπέρεια που βιώνει ο γιος του.

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης, είναι 50-50»

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης, είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», τόνισε.

Στάθης Μαντζώρος: «Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα»

«Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα – απορρόφησαν ένα 50-60%. Αυτό που έχει μείνει, δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», συμπλήρωσε ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει την πίστη του ότι το παιδί του θα τα καταφέρει.

«Ο Στάθης θα επανέλθει αφού η Παναγία τον έσωσε, θα τον επαναφέρει είμαι σίγουρος. Του μιλάω καθημερινώς στο τηλέφωνο και όταν το κάνω, αλλάζει όψη το πρόσωπό του και τα μάτια του και δακρύζει.

Πάει να πει ότι ακούει. Κάνουμε τα πάντα, εγώ η γυναίκα μου, η κόρη μου, η νύφη μου να επαναφέρουμε τον Στάθη…