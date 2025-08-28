Στο νοσοκομείο ο Στάθης Μαντζώρος – Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το οικογενειακό περιβάλλον επιθυμεί διακριτικότητα γύρω από την περιπέτεια, καθώς η δυσάρεστη είδηση έχει προκαλέσει έντονη αγωνία σε φίλους και συναδέλφους.

Στο πλευρό του Μαντζώρου παραμένει διαρκώς ως «φύλακας άγγελος» η σύζυγός του, Αντωνία. Εκείνη κάθε μέρα περιμένει ένα ευχάριστο νέο από τους γιατρούς, αναμένοντας να τον δει ξανά όρθιο, να παίζει με τους γιους τους και να επιστρέφει στις βόλτες με την αγαπημένη του μηχανή.

Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να του εξασφαλίσουν την ανάρρωση. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο στοργικός Στάθης Μαντζώρος

Ο Στάθης Μαντζώρος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό λόγω της ερμηνείας του ως καφετζής στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Η στοργική του παρουσία ενίσχυσε τη σχέση του με τους τηλεθεατές, ενώ έχει διακριθεί και για τη συμμετοχή του σε άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως «Έτσι Ξαφνικά», «Μαζί σου», «Αληθινοί έρωτες» και «Άγριες Μέλισσες», αλλά και σε θεατρικές παραγωγές όπως «Κοριολάνος», «Μαρία Στιούαρτ», «Ο Ηλίθιος» και «Το τρίτο στεφάνι».

Ο ηθοποιός που πέρασε όλο το καλοκαίρι ονειρευόμενος στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής θαλπωρής, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη δυσκολία υγείας. Παρά τις δύσκολες στιγμές, διατηρεί την αισιοδοξία του, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες.

Οι φίλοι, συνάδελφοι αλλά και το κοινό που τον αγάπησε μέσα από το «Σασμό» εκφράζουν την αγωνία τους και προσεύχονται να τον δουν σύντομα να επιστρέφει δυνατός και υγιής στην καθημερινότητά του.