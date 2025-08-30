Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος με εγκεφαλικό, η δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη

Ο Στάθης Μαντζώρος βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο γνωστός ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Σασμός» του ALPHA, υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και δίνει μάχη για τη ζωή του, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα, προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής.

Στάθης Μαντζώρος: Η δημόσια έκκληση για βοήθεια από τους συναδέλφους του

Το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου, ο συνεργά της του Θωμάς Χαρέλας έκανε μία δημόσια έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τους φίλους, συγγενείς και συνεργάτες του ηθοποιού να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθειά του προς τη θεραπεία και την αποκατάσταση.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης, Στάθης Μαντζώρος, δίνει μια δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι: GR1801720550005055116562372 – Tράπεζα Πειραιώς», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θωμάς Χαρέλας στο Facebook.

Ιωάννης Παπαζήσης: «Ηρθε η ώρα όλα μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του»

Την αντίστοιχη έκκληση έκανε και ο Ιωάννης Παπαζήσης, λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα έγραψε:

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος, δίνει μία δύσκολη μάχη.

Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό.

Τώρα ήρθε η ώρα όλα μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι GR18017205500050116562372 Τράπεζα Πειραιώς», ανέφερε η ανάρτηση που έκανε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

«Σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών…», έγραψε ακόμα.