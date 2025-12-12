magazin
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα – «Ξεκουράσου ομορφιά μου»
Fizz 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:08

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα – «Ξεκουράσου ομορφιά μου»

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μόλις τρεις μήνες μετά την μητέρα του ηθοποιού.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον ίδιο και τον πατέρα του: η πρώτη λήψη μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν ακόμη μωρό, ενώ η δεύτερη εικόνα φαίνεται να είναι πρόσφατη, με τους δυο τους να χαμογελούν, δείχνοντας χαρούμενοι και αγαπημένοι.

Στην λεζάντα των φωτογραφιών, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έγραψε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ».

View this post on Instagram

A post shared by Pygmalion Dadakarides (@pygmalion_dadakarides)

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβρη, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού.

Την είδηση έκανε τότε γνωστή ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα», προσθέτοντας ότι η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «DOT» το 2023, ο ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια με μια δόση νοσταλγίας, πικρίας, τρυφερότητας.

Οι γονείς του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη χώρισαν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών. Ο ηθοποιός μεγάλωσε με τον πατέρα του.

«Το ότι δε μεγάλωσα με τη μαμά μου ήταν μια πρώτη απόρριψη στη ζωή μου. Βέβαια, δε βάζω αυτό το πρόσημο στη μητέρα μου. Αγαπάω πολύ το γυναικείο φύλο. Λατρεύω τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πιο όμορφα πλάσματα στον πλανήτη», είχε πει τότε ο ηθοποιός.

