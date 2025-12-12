Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα – «Ξεκουράσου ομορφιά μου»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μόλις τρεις μήνες μετά την μητέρα του ηθοποιού.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον ίδιο και τον πατέρα του: η πρώτη λήψη μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν ακόμη μωρό, ενώ η δεύτερη εικόνα φαίνεται να είναι πρόσφατη, με τους δυο τους να χαμογελούν, δείχνοντας χαρούμενοι και αγαπημένοι.

Στην λεζάντα των φωτογραφιών, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έγραψε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβρη, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού.

Την είδηση έκανε τότε γνωστή ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα», προσθέτοντας ότι η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».

