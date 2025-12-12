Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα – «Ξεκουράσου ομορφιά μου»
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του.
- Τουρκικό πλοίο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
- Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
- Ο βασιλιάς Κάρολος μιλά για πρώτη φορά για τη μάχη του με τον καρκίνο
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μόλις τρεις μήνες μετά την μητέρα του ηθοποιού.
Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον ίδιο και τον πατέρα του: η πρώτη λήψη μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ήταν ακόμη μωρό, ενώ η δεύτερη εικόνα φαίνεται να είναι πρόσφατη, με τους δυο τους να χαμογελούν, δείχνοντας χαρούμενοι και αγαπημένοι.
Στην λεζάντα των φωτογραφιών, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έγραψε: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ».
View this post on Instagram
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβρη, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού.
Την είδηση έκανε τότε γνωστή ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα», προσθέτοντας ότι η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».
View this post on Instagram
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «DOT» το 2023, ο ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια με μια δόση νοσταλγίας, πικρίας, τρυφερότητας.
Οι γονείς του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη χώρισαν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών. Ο ηθοποιός μεγάλωσε με τον πατέρα του.
«Το ότι δε μεγάλωσα με τη μαμά μου ήταν μια πρώτη απόρριψη στη ζωή μου. Βέβαια, δε βάζω αυτό το πρόσημο στη μητέρα μου. Αγαπάω πολύ το γυναικείο φύλο. Λατρεύω τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πιο όμορφα πλάσματα στον πλανήτη», είχε πει τότε ο ηθοποιός.
- Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ: Πρώτη φορά υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα
- Οι δύο όψεις του Κόντε
- Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
- Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 38χρονου μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο άντρας της
- Βουλή: Οι πρώτες κόντρες για τον προϋπολογισμό – Πιερρακάκης και Φάμελλος αντάλλαξαν «πυρά»
- Βουλγαρία: Το κοινοβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης του Ρόσεν Ζελιάσκοφ
- Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις