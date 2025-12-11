Κλυδωνισμούς συνεχίζει να προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η Ισλανδία ανακοίνωσε πως μποϊκοτάρει το διαγωνισμό όπως και οι τέσσερις άλλες χώρες που προηγήθηκαν.

Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026

O ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση, καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό τραγουδιού.

«Απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision»

«Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό για το 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση», αναφέρει το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Η κυβέρνηση, λέει, «οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision».

Τι δηλώνει ο Μάρτιν Γκριν

Το Ισραήλ συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 1973, καθώς ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός του φορέας KAN είναι μέλος της EBU.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε: «Σεβόμαστε την απόφαση όλων των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους και ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε σύντομα ξανά».