Συνταγή: Stroganoff με μανιτάρια

Το μοσχαράκι stroganoff είναι κάτι που έχουμε δοκιμάσει όλοι, έστω και μια φορά στη ζωή μας. Ωστόσο, η συνταγή που ακολουθεί μας συστήνει κάτι διαφορειτκό.

Stroganoff με μανιτάρια – μια συνταγή θρεπτική, πλούσια σε γεύση και εύκολη, καθώς είναι έτοιμη σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

500 γρ μανιτάρια, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες

1/2 κ.γ. μουστάρδα

1 κ.γ. πάπρικα

250 ml ζωμός λαχανικών (από κύβο)

200 γρ ρύζι

200 ml ξινή κρέμα (soured cream)

1 λεμόνι, κομμένο σε έξι κομμάτια

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεστάνετε σε μια φαρδιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και προσθέστε το ελαιόλαδο. Μόλις ζεσταθεί, ρίξτε το κρεμμύδι μαζί με μια πρέζα αλάτι και μαγειρέψτε απαλά για 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέστε το σκόρδο και συνεχίστε το μαγείρεμα για άλλα 2 λεπτά, έπειτα προσθέστε τα μανιτάρια. Μαγειρέψτε απαλά για 5-6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Προσθέστε τη μουστάρδα και την πάπρικα και ανακατέψτε καλά για να καλυφθούν όλα τα υλικά. Ρίξτε τον ζωμό λαχανικών, ανακατεύοντας καθώς τον προσθέτετε. Σιγοβράστε για 5 λεπτά ενώ ετοιμάζετε το ρύζι. Μαγειρέψτε το ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας σε ξεχωριστή κατσαρόλα, μέχρι να γίνει τρυφερό.

Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, απομακρύνετε το μείγμα μανιταριών από τη φωτιά, προσθέστε την ξινή κρέμα και τον χυμό από δύο κομμάτια λεμόνι και ανακατέψτε καλά. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τη γεύση.

Σερβίρετε το stroganoff με το ρύζι και τα υπόλοιπα κομμάτια λεμονιού στο πλάι.

Κεντρική φωτογραφία: Ant Duncan | Sainsbury’s Magazine

* Πηγή: Vita