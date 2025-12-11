Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό σκυλί
«Νόμιζα πως ήταν νεκρό», είπε ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό το σκυλί
- «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό ένα σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, πράξη για την οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
Έδεσε με χαρτοταινία την μουσούδα του σκύλου και το έθαψε ζωντανό
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κατηγορούμενος έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές.
Αστυνομικοί κατάφεραν και το ξέθαψαν, παραδίδοντάς το ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.
Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του 90χρονου.
«Νόμιζα πως ήταν νεκρό»
Απολογούμενος στην ανακρίτρια, ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Νόμιζα πως ήταν νεκρό», είπε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικαλούμενος τον νομικό ισχυρισμό της πλάνης.
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εις βάρος του επιβλήθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.
Ελληνική Αστυνομία: «Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια»
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση.
Στην ανάρτηση η αστυνομία δημοσιεύει και τις αντίστοιχες φωτογραφίες.
Δείτε την ανάρτηση της Αστυνομίας:
🤔Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.
👮Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.
🐕Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025
