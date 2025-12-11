Το ΣτΕ έκρινε ότι τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού
Ακόμη και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης
- Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό
- «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
- ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
- Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου
Τα όρια της ευθύνης των νοσοκομείων για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν η φύλαξή τους έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία προσδιορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η υπόθεση , που αφορά στην ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εργαζομένου σε νοσοκομείο το 2013, όταν συγγενής ασθενούς εισήλθε, χωρίς να εμποδιστεί από το προσωπικό φύλαξης, στον χώρο του νοσοκομείου και τραυμάτισε νοσηλευτή.
Η σύζυγος του δράστη είχε πεθάνει από ανακοπή και εκείνος έκρυψε μια καραμπίνα μέσα σε μια ψάθα, πέρασε απαρατήρητος από την είσοδο του νοσοκομείου που υπήρχε ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, ανέβηκε στο νοσοκομείο πυροβόλησε και τραυμάτισε τον νοσηλευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Ο νοσηλευτής προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια που τον δικαίωσαν επιδικάζοντάς του αποζημίωση .
Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι :
-Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο.
-Οφείλουν να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.
-Οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
-Το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.
- Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
- Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
- LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
- Δημοσίευση διαθηκών σε μηδέν χρόνο – Δείτε τον τρόπο
- LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
- LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
- LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις