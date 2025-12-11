Το ΣτΕ έκρινε ότι τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού

Τα όρια της ευθύνης των νοσοκομείων για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν η φύλαξή τους έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία προσδιορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η υπόθεση , που αφορά στην ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εργαζομένου σε νοσοκομείο το 2013, όταν συγγενής ασθενούς εισήλθε, χωρίς να εμποδιστεί από το προσωπικό φύλαξης, στον χώρο του νοσοκομείου και τραυμάτισε νοσηλευτή.

Η σύζυγος του δράστη είχε πεθάνει από ανακοπή και εκείνος έκρυψε μια καραμπίνα μέσα σε μια ψάθα, πέρασε απαρατήρητος από την είσοδο του νοσοκομείου που υπήρχε ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, ανέβηκε στο νοσοκομείο πυροβόλησε και τραυμάτισε τον νοσηλευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο νοσηλευτής προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια που τον δικαίωσαν επιδικάζοντάς του αποζημίωση .

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι :

-Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο.

-Οφείλουν να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.

-Οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

-Το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.