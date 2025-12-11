Φολέγανδρος: Καταδικάστηκε εκ νέου για ανθρωποκτονία ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς
Το δικαστήριο διατήρησε για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς, την αρχική κρίση περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό
- Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- Φρίκη: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Την ενοχή του κατηγορούμενου για την άγρια δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, επιβεβαίωσε εκ νέου το Εφετείο Αιγαίου.
Τα μέλη του Εφετείου απέρριψαν κάθε προσπάθεια να εμφανιστεί το έγκλημα ως αποτέλεσμα μειωμένου καταλογισμού ή ως πράξη που τελέστηκε υπό συναισθηματική φόρτιση.
Το δικαστήριο διατήρησε την αρχική κρίση περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.
Ο εισαγγελέας για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς
Ο εισαγγελέας στάθηκε κατηγορηματικός στην εισήγησή του, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση πρότερου σύννομου βίου ή υποδειγματικής στάσης μετά το έγκλημα.
Τόνισε πως οι ενέργειές του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δολοφονία μαρτυρούν ξεκάθαρα συνειδητή και ψύχραιμη δράση, χωρίς περιθώρια ερμηνείας περί μειωμένης ευθύνης.
Το χρονικό του εγκλήματος
Το έγκλημα είχε διαπραχθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία του νησιού.
Ο δράστης τη χτύπησε επανειλημμένα, την έσυρε πάνω στα βράχια και τελικά την έριξε στη θάλασσα, αφήνοντάς τη να χάσει τη ζωή της αβοήθητη.
Μετά την πράξη του, ο δράστης κρυβόταν για περισσότερο από μία ημέρα σε μια σπηλιά, μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη.
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
- Μοτοσικλετιστής παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό προσπαθώντας να διαφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις