Την ενοχή του κατηγορούμενου για την άγρια δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, επιβεβαίωσε εκ νέου το Εφετείο Αιγαίου.

Τα μέλη του Εφετείου απέρριψαν κάθε προσπάθεια να εμφανιστεί το έγκλημα ως αποτέλεσμα μειωμένου καταλογισμού ή ως πράξη που τελέστηκε υπό συναισθηματική φόρτιση.

Το δικαστήριο διατήρησε την αρχική κρίση περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Ο εισαγγελέας για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Ο εισαγγελέας στάθηκε κατηγορηματικός στην εισήγησή του, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση πρότερου σύννομου βίου ή υποδειγματικής στάσης μετά το έγκλημα.

Τόνισε πως οι ενέργειές του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δολοφονία μαρτυρούν ξεκάθαρα συνειδητή και ψύχραιμη δράση, χωρίς περιθώρια ερμηνείας περί μειωμένης ευθύνης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα είχε διαπραχθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία του νησιού.

Ο δράστης τη χτύπησε επανειλημμένα, την έσυρε πάνω στα βράχια και τελικά την έριξε στη θάλασσα, αφήνοντάς τη να χάσει τη ζωή της αβοήθητη.

Μετά την πράξη του, ο δράστης κρυβόταν για περισσότερο από μία ημέρα σε μια σπηλιά, μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη.