Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο. Μέσα στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της 26χρονης, Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη, σύμφωνα με το cyclades24.gr. H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.

Είχαν απορριφθεί τα ελαφρυντικά στο πρωτόδικο στάδιο

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να αμβλυνθεί η ποινή του εγκλήματος.

Έτσι λοιπόν, η νέα προσπάθεια της υπεράσπισης να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ανοίγει ξανά τη διαμάχη για την ερμηνεία του βαθμού του καταλογισμού και για τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε τέτοιες υποθέσεις.

Το έγκλημα — όταν ο σύντροφός της ώθησε τη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο — είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη από το 2021 και έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δολοφονίες γυναικών και την ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο και την κοινωνική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, στη σημερινή δίκη ολοκληρώθηκε η εξέταση της οικογένειας του θύματος, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε αφού όπως αναφέρθηκε, κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχίατρων και Ιατροδικαστών, αφού παρόλο που είχαν κληθεί να καταθέσουν, δεν εμφανίστηκαν στη σημερινή διαδικασία.