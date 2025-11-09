newspaper
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της
09 Νοεμβρίου 2025 | 17:16

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
Spotlight

Η Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλιάς η οποία έχασε τη ζωή της το 2021, όταν ο σύντροφός της την πέταξε στη θάλασσα στη Φολέγανδρο και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο.

Ομόφωνα ένοχος

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να αμβλυνθεί η ποινή του εγκλήματος.

Η μητέρα της Γαρυφαλιάς μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα»

«Όλη η οικογένεια μου είμαστε συγκλονισμένοι. Ένας άνθρωπος που έχει ομολογήσει, έχει καταδικαστεί ομόφωνα, αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζητά σε δευτεροβάθμιο βαθμό δίκη για να αποδείξει ότι είναι ψυχιατρικά ασθενής. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι πως είναι υποκριτικό από τη μεριά του. Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη και καλούμαστε εμείς να είμαστε εκεί για το δικό του δικαίωμα στην έφεση».

Το έγκλημα — όταν ο σύντροφός της ώθησε τη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο — είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη από το 2021 και έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δολοφονίες γυναικών και την ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο και την κοινωνική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Σύνταξη
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Σύνταξη
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Σύνταξη
