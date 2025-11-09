Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Η Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλιάς η οποία έχασε τη ζωή της το 2021, όταν ο σύντροφός της την πέταξε στη θάλασσα στη Φολέγανδρο και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο.

Ομόφωνα ένοχος

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να αμβλυνθεί η ποινή του εγκλήματος.

Η μητέρα της Γαρυφαλιάς μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα»

«Όλη η οικογένεια μου είμαστε συγκλονισμένοι. Ένας άνθρωπος που έχει ομολογήσει, έχει καταδικαστεί ομόφωνα, αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζητά σε δευτεροβάθμιο βαθμό δίκη για να αποδείξει ότι είναι ψυχιατρικά ασθενής. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι πως είναι υποκριτικό από τη μεριά του. Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη και καλούμαστε εμείς να είμαστε εκεί για το δικό του δικαίωμα στην έφεση».

Το έγκλημα — όταν ο σύντροφός της ώθησε τη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα και εκείνη βρήκε τραγικό θάνατο — είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη από το 2021 και έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δολοφονίες γυναικών και την ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο και την κοινωνική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.