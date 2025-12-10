Αυστρία: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών στον πρώην μεγιστάνα Ρενέ Μπένκο για απάτη

Ο αυστριακός πρώην μεγιστάνας του κατασκευαστικού τομέα Ρενέ Μπένκο καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για απάτη, στο πλαίσιο της εντυπωσιακής χρεοκοπίας της αυτοκρατορίας του, της εταιρείας Signa, για την οποία εκκρεμούν ακόμη πολλές δίκες.

Η σύζυγός του, η Ναταλί, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες για συνέργεια, λόγω αμφιβολιών.

Το ζεύγος είχε κατηγορηθεί ότι έκρυψε σε ένα χρηματοκιβώτιο που ανήκε σε συγγενείς του χρήματα, πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας 370.000 ευρώ, για να μην τα βρουν οι πιστωτές του.

Το δικαστήριο του Ίνσμπρουκ απάλλαξε τον Μπένκο για ορισμένες από τις κατηγορίες.

Αυτή είναι η δεύτερη καταδίκη για τον Μπένκο, που κάποτε ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αυστρία. Στα μέσα Οκτωβρίου, το ίδιο δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών επειδή έκρυψε από τους πιστωτές του κεφάλαια ύψους 660.000 ευρώ.

Στα τέλη του 2023 ο Μπένκο έδωσε στη μητέρα του 30.000 ευρώ για να διατηρήσει τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής της, μολονότι η εταιρεία του βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Προκατέβαλε επίσης ενοίκια και δαπάνες τεσσάρων ετών, ύψους 360.000 ευρώ, αλλά για την κατηγορία αυτήν απαλλάχθηκε.

Το 2000 ο Μπένκο ίδρυσε την εταιρεία Signa, που είχε στο ενεργητικό της το κτίριο Κράισλερ στη Νέα Υόρκη και πολλές αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων. Η χρεοκοπία της, το 2023, ήταν η πιο ηχηρή στην πρόσφατη ιστορία της Αυστρίας. Οι πιστωτές της, κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ταϊλάνδη, ζητούσαν αποζημίωση ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, η εισαγγελία ερευνά 14 διαφορετικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται η οικογένεια Μπένκο και τουλάχιστον άλλοι δέκα ύποπτοι.

Μέλη των εποπτικών συμβουλίων στις επιχειρήσεις του Ρενέ Μπένκο ήταν ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην καγκελάριος Άλφρεντ Γκουζενμπάουερ και η ακροδεξιά πρώην αντικαγκελάριος Σουζάνε Ρίες-Χαν.

Ο πρώην δισεκατομμυριούχος διατηρούσε επίσης στενές σχέσεις με τον πρώην δεξιό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς.