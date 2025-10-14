Ο Ρενέ Μπένκο, ο aυστριακός μεγιστάνας ακινήτων που ίδρυσε την αυτοκρατορία Signa, θα επιστρέψει στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα για την έναρξη ποινικής δίκης που συνδέεται με την προσωπική του αφερεγγυότητα.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μπένκο για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και εκτροπή κεφαλαίων αξίας σχεδόν 660.000 ευρώ εις βάρος των πιστωτών στην υπόθεση προσωπικής του αφερεγγυότητας. Η διήμερη δίκη ξεκίνησε την Τρίτη στο Ίνσμπρουκ και ο επιχειρηματίας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών εάν καταδικαστεί.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για την πτώχευση της Signa, η οποία εντόπισε τράπεζες, κρατικά επενδυτικά ταμεία και οικογενειακά γραφεία που δάνεισαν περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε οντότητες του ομίλου, καθιστώντας την κατάρρευσή της μια από τις πιο δραματικές στην ευρωπαϊκή εταιρική ιστορία, υπενθυμίζουν οι Financial Times.

Τον Ιούλιο, Αυστριακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Μπένκο, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στη Βιέννη από τον Ιανουάριο, μετέφερε χρήματα μέσω αμφισβητήσιμων συναλλαγών στα τέλη του 2023, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταβολής ενοικίου 360.000 ευρώ και μιας δωρεάς 300.000 ευρώ σε συγγενείς καθώς η αυτοκρατορία του πλησίαζε στην κατάρρευση.

Ο εισαγγελέας αποκάλυψε νέες κατηγορίες τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι απέκρυψε 120.000 ευρώ σε μετρητά, 11 ακριβά ρολόγια καθώς και μανικετόκουμπα και άλλα αντικείμενα αξίας σχεδόν 250.000 ευρώ στο σπίτι συγγενών για να τα κρατήσει μακριά από τους πιστωτές. Ο συγκατηγορούμενος φέρεται να συνέβαλε στο έγκλημα του Μπένκο.

Ο Μπένκο υπέβαλε ένσταση κατά του δεύτερου κατηγορητηρίου και αυτό θα εκδικαστεί από το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο, ένα εφετείο γνωστό ως Oberlandesgericht. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν οι νεότερες κατηγορίες θα συμπεριληφθούν στη δίκη του Οκτωβρίου.

Η προσωπική αφερεγγυότητα του Μπάνκο στη πρώτη δίκη

Οι εισαγγελείς μπόρεσαν να προχωρήσουν γρήγορα στην πρώτη υπόθεση επειδή εστιάζει στενά σε φερόμενες μεταφορές και αποκρύψεις στην προσωπική αφερεγγυότητα του Μπένκο, αντί για την ευρύτερη έρευνα για τη διασυνοριακή κατάρρευση του ομίλου Signa.

Το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής θα επιτρέψει μια ταχύτερη δίκη, ενώ παράλληλα συνεχίζονται ευρύτερες και πιο σύνθετες έρευνες για απάτη και υπεξαίρεση, σύμφωνα με πολλά άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των κατηγοριών που αποκαλύφθηκαν τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ξεκίνησαν νέες έρευνες για τον Ρενέ Μπένκο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής παραβίασης εμπιστοσύνης σχετικά με το πρόγραμμα μετοχών των εργαζομένων της Signa.

Εξετάζουν εάν οι διευθυντές της Signa δεν ενημέρωσαν τους υπαλλήλους ότι οι μετοχές τους έχαναν αξία και εάν ο Μπένκο έδωσε ψευδή εγγύηση σε έναν επενδυτή υποσχόμενος να καλύψει τις απώλειες μερισμάτων με αντάλλαγμα μια πληρωμή 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πτώση του Μπένκο ήταν από τις πιο θεαματικές στην Ευρώπη. Προήδρευε ενός από τα πιο φιλόδοξα χαρτοφυλάκια ακινήτων και λιανικής πώλησης της ηπείρου, το οποίο περιελάμβανε γερμανικά πολυκαταστήματα και αναπτύξεις στην Alpine, καθώς και συμμετοχές στο Chrysler Building και το Selfridges.

Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας του έχει πυροδοτήσει διασυνοριακές νομικές έρευνες, με έρευνες στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία για φερόμενη απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και ψευδή δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

Το σκάνδαλο ενέπλεξε επίσης την Julius Baer, ​​μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας, η οποία έχει αντιμετωπίσει έλεγχο για την έκθεσή της στην Signa.