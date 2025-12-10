Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το νερό της Θεσσαλονίκης

Σφοδρά πυρά και κατηγορίες περί ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλονίκης από το Υπερταμείο εξαπολύει κατά της κυβέρνησης η Νέα Αριστερά

«Στις 8 Δεκεμβρίου, το Υπερταμείο προχώρησε στην πώληση του 5% των μετοχών της ΕΥΑΘ μέσω placement: 1,8 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή των 3,55€ ανά μετοχή, με έκπτωση 7,3%. Δηλαδή, όχι μόνο ξεπουλάνε το νερό, αλλά το ξεπουλάνε και φθηνά, ώστε οι ιδιώτες να έχουν εξασφαλισμένο κέρδος από την πρώτη στιγμή», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με την ίδια, «η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει πως, παρά τις επικοινωνιακές διακηρύξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί “απελευθέρωσης της ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο”, η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν σταμάτησε ποτέ.

«Θα σταθούμε απέναντι σε κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού»

Ακολούθως η Πατησίων υπογραμμίζει πως «η μόνη άμεση αντίδραση μέχρι τώρα προέρχεται από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ, το οποίο καταγγέλλει ότι “ξεπουλήθηκε ακόμη ένα μέρος του νερού της Θεσσαλονίκης” και υπενθυμίζει ότι: η κυβέρνηση προχώρησε σε τροπολογία, ακυρώνοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που προστάτευαν το νερό ως δημόσιο αγαθό», όπως και ότι «υπήρξαν διαδοχικές απόπειρες ιδιωτικοποίησης το 2008 και το 2014».

Τέλος, αναφέρει ότι «ως Νέα Αριστερά τονίζουμε ότι το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και θα σταθούμε απέναντι σε κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού».