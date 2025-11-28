Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ
Πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ εξαπολύει η Νέα Αριστερά, προτείνοντας παράλληλα «λύσεις» που, σύμφωνα με την ίδια, θα αντιμετωπίσουν το μείζον πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών.
«Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές; Γιατί η αγορά λειτουργεί ως ολιγοπώλιο: λίγες μεγάλες αλυσίδες, λίγοι μεγάλοι προμηθευτές, ανύπαρκτος έλεγχος, και καμία πίεση να μειώσουν τις τιμές, ακόμα κι όταν πέφτει το κόστος παραγωγής», τονίζει η Νέα Αριστερά.
Παράλληλα προσθέτει πως «όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και δεν ελέγχει την αγορά, η ακρίβεια θα εδραιώνεται».
Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:
«Ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ: μια καθημερινότητα που δεν αντέχεται άλλο.
Κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο από την προηγούμενη. Οι τιμές έχουν “κολλήσει” στα ύψη και δεν λένε να πέσουν.
Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό. Και αυτό φαίνεται στα βασικά: ψωμί, γάλα, λάδι, κρέας, τυρί.
Από το 2020 έως σήμερα, οι ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης φτάνουν από 30% έως 67%.
Πέντε χρόνια συνεχών αυξήσεων και κανένας ουσιαστικός έλεγχος.
Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές;
Γιατί η αγορά λειτουργεί ως ολιγοπώλιο: λίγες μεγάλες αλυσίδες, λίγοι μεγάλοι προμηθευτές, ανύπαρκτος έλεγχος, και καμία πίεση να μειώσουν τις τιμές, ακόμα κι όταν πέφτει το κόστος παραγωγής.
Όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και δεν ελέγχει την αγορά, η ακρίβεια θα εδραιώνεται.
Η Νέα Αριστερά προτείνει πραγματικές λύσεις:
– Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη (όπως Ισπανία–Γαλλία–Ιταλία),
– 5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα,
– πλαφόν στα βασικά αγαθά με βάση τις ευρωπαϊκές τιμές,
– έλεγχος στις πολυεθνικές και στην εφοδιαστική αλυσίδα,
– ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και τέλος στην κερδοσκοπία,
– πλαφόν στο ρεύμα, γιατί η ακρίβεια ξεκινά από την ενέργεια.
Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή. Και μπορεί να αλλάξει».
