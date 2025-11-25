newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γιατί η αύξηση των μισθών δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Νοεμβρίου 2025 | 13:17

Γιατί η αύξηση των μισθών δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια

Το χάσμα ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και την καθημερινότητα παραμένει

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Η συζήτηση για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών επανέρχεται διαρκώς στον κοινωνικό διάλογο. Οι ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς είναι πραγματικότητα και η ανεργία κινείται σε χαμηλά επίπεδα, όμως η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξακολουθεί να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Το χάσμα ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και την καθημερινότητα παραμένει. Έστω και αν οι μισθοί αυξάνονται, οι τιμές δεν υποχωρούν. Το γεγονός αυτό γεννά το ερώτημα: γιατί οι αυξήσεις των μισθών δεν αρκούν;

Τιμές που δεν υποχωρούν

Οι ονομαστικές αμοιβές αυξάνονται, αλλά από χαμηλή βάση. Ο κατώτατος μισθός, στα 880, παραμένει από τους χαμηλότερους στην Ε.Ε. Και αυτό φαίνεται ακόμη πιο καθαρά όταν συγκριθεί με χώρες που βρέθηκαν σε μνημόνιο όπως και η Ελλάδα.

Στην Πορτογαλία ο κατώτατος μισθός είναι περίπου 1.015 ευρώ, ενώ στην Ισπανία είναι 1.323 ευρώ. Στην Ιρλανδία ο κατώτατος μισθός είναι πάνω από 2.282 ευρώ.

Παρά τις αυξήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που πέρασαν από μνημόνιο.

Την ίδια στιγμή, η πραγματική αγοραστική δύναμη δεν αποκαταστάθηκε. Η σωρευτική αύξηση των τιμών την τριετία 2022–2024 ξεπερνά το 20% στα τρόφιμα και το 25% στην ενέργεια, πολύ ψηλότερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις μισθών. Για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ισορροπία παραμένει αρνητική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ότι «δεν υπάρχει λόγος για καλάθι Χριστουγέννων» επειδή «ο πληθωρισμός στα τρόφιμα βρίσκεται στο 1%», δημιουργεί μια απόσταση ανάμεσα στη μακροοικονομική ανάγνωση και στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.

Ο ρυθμός αύξησης μπορεί να έχει πέσει, αλλά οι τιμές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και παραμένουν εκεί. Αυτό στην πραγματικότητα είναι σαν η κυβέρνηση να έχει πλέον συμβιβαστεί με την σκέψη ότι η ακρίβεια ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει.

Η πίεση αποτυπώνεται και στην αποταμίευση

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη στους συνταξιούχους. Πάνω από το 58% λαμβάνει σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ για πολλούς η μεγαλύτερη δαπάνη του μήνα αφορά τρόφιμα και φάρμακα. Το επίδομα των 250 ευρώ παρέχει ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά.

Η πίεση αποτυπώνεται και στην αποταμίευση. Το 2025, οι προθεσμιακές καταθέσεις μειώθηκαν και οι καταθέσεις όψεως αυξήθηκαν, φανερώνοντας ότι τα νοικοκυριά χρειάζονται περισσότερη ρευστότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πρόκειται για χαρακτηριστικό νοικοκυριών που «καίνε» τις αποταμιεύσεις τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η Ελλάδα πιο ακριβή σε βασικά προϊόντα

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παραμένει πιο ακριβή σε βασικά προϊόντα σε σχέση με χώρες που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat:

● Τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από την Ισπανία και την Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

● Στην κατηγορία “βασικά είδη διατροφής”, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στη Γαλλία και την Αυστρία, χώρες με διπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδημα.

● Στα γαλακτοκομικά και τα φρέσκα προϊόντα, η Ελλάδα ξεπερνά ακόμη και τη Γερμανία σε επιλεγμένες υποκατηγορίες.

Με άλλα λόγια, μια χώρα με χαμηλότερο εισόδημα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο τιμών με τις πιο εύπορες οικονομίες.

Μισθοί που δεν φτάνουν

Η ενίσχυση των μισθών αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, αλλά δεν αρκεί όταν τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν.

Είναι ενδεικτικό ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το κόστος ζωής είναι υψηλότερο από χώρες με μεγαλύτερους μισθούς, η αποταμίευση υποχωρεί, περιορίζοντας την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και τα ονομαστικά εισοδήματα αυξάνονται χωρίς ανάλογη μείωση των τιμών.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα αφήγημα σταθερής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, και σε επίπεδο αριθμών αυτό ευσταθεί. Όμως η σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης δείχνει οτι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες όπου το κόστος ζωής έχει φτάσει σε επίπεδα χωρών με διπλάσια εισοδήματα, ενώ οι μισθοί παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της Ένωσης.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Ποιο είναι το πρόβλημά τους για να έχουμε καλό ρώτημα;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο