Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Πολιτική 10 Δεκεμβρίου 2025 | 00:20

Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
«Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη δεν μπορεί να ανέχεται ‘μαύρες τρύπες’ που ‘καταπίνουν’ βασικές αρχές του δικαίου και καθιερώνουν δύο κατηγορίες πολιτών: των προνομιούχων και των μη προνομιούχων απλών πολιτών», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών υποθέσεων Νικόλας Φαραντούρης, ανοίγοντας την εκδήλωση για το «Ευρωπαϊκό δίκαιο και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς» με το άρθρο 86 να έχει την… τιμητική του.

Στην εκδήλωση μίλησαν

  • Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών
  • Χρήστος Ράμμος, π. πρόεδρος ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρο ΣτΕ,
  • Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και π. υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας
  • Ιωάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
  • Daniela Mainenti, Καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου UniNettuno της Ρώμης.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν ότι διατάξεις, όπως αυτή του άρθρου 86 του Συντάγματος, δεν μπορούν να εμποδίζουν την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε υποθέσεις διαφθοράς.

«Δεν ήρθα να παρακαλέσω, ήρθα να απαιτήσω Δικαιοσύνη. Να προκαλέσω τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα άλλα όργανα της ΕΕ να κάνουν τη δουλειά τους» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού, καλώντας τις Ευρωπαϊκές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να προχωρήσουν κανονικα την έρευνα και τις διώξεις παραβλέποντας ως έχουν υποχρέωση, το άρθρο 86».

Ο Χρήστος Ράμμος αναφέρθηκε σε μία σειρά πρόσφατων περιπτώσεων που συνιστούν παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, απ’ τις υποκλοπές έως τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της επιτροπής Ελευθεριών Juan Fernando Lόpez Aguilar σημείωσε ότι η αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου σημαίνει ότι δεν μπορούν εθνικές διατάξεις να καταστρατηγούν βασικές αρχές την ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ενώ ο καθηγητής Ιωάννης Δρόσος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το άρθρο 16 και τόνισε ότι δεν μπορούν να ισχύουν δυο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για το άρθρο 16 και άλλα για το άρθρο 86 σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος η καθηγήτρια εγκληματολογίας Daniela Mainenti κατέδειξε με ποιον τρόπο η διαφθορά και οι διάφορες «ασυλίες» στη διερεύνηση εγκλημάτων κοστίζουν στην κοινωνία, την οικονομία αλλά και την τη δημοκρατία.

Έκθεση-γνωμοδότηση

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έκθεση-γνωμοδότηση απ’ το γραφείο του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με το άρθρο 86 και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς, η οποία μαζί με τα συμπεράσματα της εκδήλωση θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαία συνήγορο του Πολίτη.

