newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Φαραντούρης: Παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η παραχώρηση κτηματολογικών δεδομένων πολιτών σε servicers
Πολιτική Γραμματεία 22 Νοεμβρίου 2025 | 21:02

Φαραντούρης: Παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η παραχώρηση κτηματολογικών δεδομένων πολιτών σε servicers

Ο Νικόλας Φαραντούρης καταγγέλλει χορήγηση κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων (και Ελλήνων) σε τράπεζες, funds και servicers.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καταγγέλλει τη χορήγηση ευαίσθητων κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών (στη συντριπτική τους πλειονότητα Ελλήνων) σε τράπεζες, funds και servicers, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της αρχής της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύμφωνα με καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εταιρεία υπό την εποπτεία του Δημοσίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έδωσε πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα πολιτών στην εταιρία real estate Prosperty. Αυτή με τη σειρά της συνεργάστηκε με την εταιρία servicer Do value και εξαγοράστηκε μερικώς από το τραπεζικό ίδρυμα Εurobank. Ταυτόχρονα η εταιρία Prosperty φέρεται να έχει συμβληθεί με την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία της έχει αναθέσει τη συλλογή δεδομένων για πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η ερώτηση Φαραντούρη

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «τα ανωτέρω καταγγελλόμενα συνιστούν

α) παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων,

β) κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο», έργα της οποίας συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και

γ) ενισχύουν τις αθέμιτες πρακτικές των servicers κατά δανειοληπτών».

Κατόπιν τούτων, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή:

«Χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους η υλοποίηση της σύμβασης της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με την εταιρία real estate Prosperty;

Αν ναι, θεωρεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εάν όχι, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης διαρροής κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου;»

«Νέες αποκαλύψεις»

Ο ευρωβουλευτής, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «ανένδοτο αγώνα κατά των funds και servicers με κάθε νόμιμο μέσο, στις Βρυξέλλες και παντού». Επίσης, ο Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε «νέες αποκαλύψεις και παρεμβάσεις ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 22.11.25

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι 50 λεπτών, ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από επτά σερί ήττες, καθώς επικράτησε με 107-105 της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική!

Σύνταξη
Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!
Μπάσκετ 22.11.25

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άρης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία (7 παίκτες σημείωσαν 10+ πόντους) κι έτσι, παρά τα 15/34 τρίποντα που πέτυχε ο Προμηθέας τον κέρδισε σχετικά εύκολα με 96-80, στο γιορτινό «Nick Galis Hall»!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Εκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 η Φράιμπουργκ και η Μπάγερν έφερε... εξάρα, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βετσφαλία έγινε ματσάρα χωρίς νικητή

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο