Φαραντούρης: Παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η παραχώρηση κτηματολογικών δεδομένων πολιτών σε servicers
Ο Νικόλας Φαραντούρης καταγγέλλει χορήγηση κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων (και Ελλήνων) σε τράπεζες, funds και servicers.
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Τι είναι το DiscoverEU – Ταξιδέψτε στην Ευρώπη δωρεάν
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καταγγέλλει τη χορήγηση ευαίσθητων κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών (στη συντριπτική τους πλειονότητα Ελλήνων) σε τράπεζες, funds και servicers, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της αρχής της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Σύμφωνα με καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εταιρεία υπό την εποπτεία του Δημοσίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έδωσε πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα πολιτών στην εταιρία real estate Prosperty. Αυτή με τη σειρά της συνεργάστηκε με την εταιρία servicer Do value και εξαγοράστηκε μερικώς από το τραπεζικό ίδρυμα Εurobank. Ταυτόχρονα η εταιρία Prosperty φέρεται να έχει συμβληθεί με την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία της έχει αναθέσει τη συλλογή δεδομένων για πλειστηριασμούς ακινήτων.
Η ερώτηση Φαραντούρη
Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «τα ανωτέρω καταγγελλόμενα συνιστούν
α) παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων,
β) κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο», έργα της οποίας συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και
γ) ενισχύουν τις αθέμιτες πρακτικές των servicers κατά δανειοληπτών».
Κατόπιν τούτων, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή:
«Χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους η υλοποίηση της σύμβασης της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με την εταιρία real estate Prosperty;
Αν ναι, θεωρεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εάν όχι, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει;
Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης διαρροής κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου;»
«Νέες αποκαλύψεις»
Ο ευρωβουλευτής, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «ανένδοτο αγώνα κατά των funds και servicers με κάθε νόμιμο μέσο, στις Βρυξέλλες και παντού». Επίσης, ο Νικόλας Φαραντούρης προανήγγειλε «νέες αποκαλύψεις και παρεμβάσεις ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».
- Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
- Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
- Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)
- Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις