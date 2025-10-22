Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Δριμεία κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο.

Ο κ. Φαραντούρης έκανε λόγο για «απαράδεκτες και αδικαιολόγητες», περικοπές 1,3 δισ. ευρώ που πρότεινε το συμβούλιο υπουργών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2026 για την υγεία, την παιδεία, τις ψηφιακές υποδομές, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη δράση για το κλίμα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προάσπιση του κράτους δικαίου, το στεγαστικό και άλλα.

Χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον προϋπολογισμό που προωθούν Επιτροπή και Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένα κονδύλια, μεταξύ άλλων, για την αγροτική πολιτική, τους νέους, το δημογραφικό, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και το στεγαστικό.

Σε δηλώσεις του στο Στρασβούργο, σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία ιστορική υποχρέωση να μην συναινέσει στην απώλεια σημαντικών κεκτημένων που κατακτήθηκαν με πολύ κόπο τα τελευταία 70 χρόνια στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς κάποιοι ελλιποβαρείς επικεφαλής οργάνων και κρατών χωρίς όραμα για την Ευρώπη, τα ακυρώνουν. Εάν δεν αντισταθούμε, ο στόχος μιας Ενωμένης Ευρώπης με ειρήνη, ευημερία και συνοχή θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε».

Όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης: