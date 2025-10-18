newspaper
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
Ο Φαραντούρης στις Βρυξέλλες φτιάχνει την… κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με ΑΙ
Παρασκήνιο 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:17

Ο Φαραντούρης στις Βρυξέλλες φτιάχνει την… κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με ΑΙ

Ο Νίκος Φαραντούρης έχει βαλθεί όχι μόνο να βάλει το ΑΙ κάτω αλλά και τους συντρόφους του και όλο το πολιτικό σύστημα.

Spotlight

Στα επίπεδα που έχει φτάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα και οι έξυπνες εφαρμογές έχουν κάνει τα πιο μεγάλα fake news να μοιάζουν πιο αληθινά και από όσα μπορείς να δεις με τα μάτια σου και να μην τα πιστεύεις.

Η εικόνα δηλαδή ενός ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ενός της ΝΔ και ενός του ΠΑΣΟΚ στην ίδια εκδήλωση μόνο ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μοιάζει σήμερα.

Κι όμως ο Νίκος Φαραντούρης έχει βαλθεί όχι μόνο να βάλει το ΑΙ κάτω αλλά και τους συντρόφους του και όλο το πολιτικό σύστημα.

Πώς το κατάφερε; Με μια εκδήλωση που διοργάνωσε για την τεχνητή νοημοσύνη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με μεγάλη προσέλευση, κυρίως πολιτικών αντιπάλων με όρους εσωτερικής πολιτικής, γιατί στις Βρυξέλλες έχει άλλο καιρό…

Η φωτογραφία του με τους ευρωβουλευτές Μανώλη Κεφαλογιάννη (ΝΔ) και Σάκη Αρναούτογλου (ΠΑΣΟΚ) μαζί την υποψήφια με τη ΝΔ δικηγόρο Ωραιοζήλη Κουτσουπία, τη Διευθύντρια της Κομισιόν Δέσποινα Σπανού και πρώην επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά και την πρώην συντονίστριας των think-tank του ΣΥΡΙΖΑ και μηχανικού ρομποτικής Διάνα Βουτυράκου.

Βέβαια πολλοί θυμούνται και τις δηλώσεις του τον περασμένο Ιούλιο όταν εν μέσω σκανδαλολογίας με το υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε τότε δημόσια την παραίτηση του πρωθυπουργού και τη συγκρότηση κυβέρνησης ειδικού σκοπού για να επέλθει κάθαρση στο δημόσιο βίο.

«Αποστολή αυτής της Κυβέρνησης Ειδικού Σκοπού θα είναι η κάθαρση σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές Αρχές ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, η τρωθείσα αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό αλλά και η κλονισμένη εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς».

Αυτά έλεγε τότε ο ευρωβουλευτής προκαλώντας τριγμούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ και πολλές συζητήσεις τότε στα πολιτικά πηγαδάκια με θετικό και αρνητικό πρόσημο για την πρόταση.

Παρόντες στην εκδήλωση Φαραντούρη ήταν και πολλοί άλλοι γαλάζιοι, πράσινοι και κόκκινοι ευρωβουλευτές, επιστήμονες και τεχνοκράτες. Σχολιάζοντας την διακομματική αυτή σύναξη, έμπειρη φίλη του επί των πολιτικών ζυμώσεων στις Βρυξέλλες, αναρωτιόταν εάν «τελικά είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή ο Φαραντούρης που μας φέρνει πιο κοντά..».

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
