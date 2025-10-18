Ο Φαραντούρης στις Βρυξέλλες φτιάχνει την… κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με ΑΙ

Στα επίπεδα που έχει φτάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα και οι έξυπνες εφαρμογές έχουν κάνει τα πιο μεγάλα fake news να μοιάζουν πιο αληθινά και από όσα μπορείς να δεις με τα μάτια σου και να μην τα πιστεύεις.

Η εικόνα δηλαδή ενός ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ενός της ΝΔ και ενός του ΠΑΣΟΚ στην ίδια εκδήλωση μόνο ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μοιάζει σήμερα.

Κι όμως ο Νίκος Φαραντούρης έχει βαλθεί όχι μόνο να βάλει το ΑΙ κάτω αλλά και τους συντρόφους του και όλο το πολιτικό σύστημα.

Πώς το κατάφερε; Με μια εκδήλωση που διοργάνωσε για την τεχνητή νοημοσύνη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με μεγάλη προσέλευση, κυρίως πολιτικών αντιπάλων με όρους εσωτερικής πολιτικής, γιατί στις Βρυξέλλες έχει άλλο καιρό…

Η φωτογραφία του με τους ευρωβουλευτές Μανώλη Κεφαλογιάννη (ΝΔ) και Σάκη Αρναούτογλου (ΠΑΣΟΚ) μαζί την υποψήφια με τη ΝΔ δικηγόρο Ωραιοζήλη Κουτσουπία, τη Διευθύντρια της Κομισιόν Δέσποινα Σπανού και πρώην επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά και την πρώην συντονίστριας των think-tank του ΣΥΡΙΖΑ και μηχανικού ρομποτικής Διάνα Βουτυράκου.

Βέβαια πολλοί θυμούνται και τις δηλώσεις του τον περασμένο Ιούλιο όταν εν μέσω σκανδαλολογίας με το υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε τότε δημόσια την παραίτηση του πρωθυπουργού και τη συγκρότηση κυβέρνησης ειδικού σκοπού για να επέλθει κάθαρση στο δημόσιο βίο.

«Αποστολή αυτής της Κυβέρνησης Ειδικού Σκοπού θα είναι η κάθαρση σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές Αρχές ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, η τρωθείσα αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό αλλά και η κλονισμένη εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς».

Αυτά έλεγε τότε ο ευρωβουλευτής προκαλώντας τριγμούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ και πολλές συζητήσεις τότε στα πολιτικά πηγαδάκια με θετικό και αρνητικό πρόσημο για την πρόταση.

Παρόντες στην εκδήλωση Φαραντούρη ήταν και πολλοί άλλοι γαλάζιοι, πράσινοι και κόκκινοι ευρωβουλευτές, επιστήμονες και τεχνοκράτες. Σχολιάζοντας την διακομματική αυτή σύναξη, έμπειρη φίλη του επί των πολιτικών ζυμώσεων στις Βρυξέλλες, αναρωτιόταν εάν «τελικά είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή ο Φαραντούρης που μας φέρνει πιο κοντά..».