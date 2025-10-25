Φαραντούρης: Η κυβέρνηση να πει «όχι» στην κατάργηση του βέτο για ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ

Να μην συναινέσει η κυβέρνηση στην κατάργηση του βέτο για τη διαδικασία ένταξης νέων χωρών στην ΕΕ, ζήτησε απ’ τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του απ’ το Στρασβούργο μετά την υπερψήφιση της έκθεσης για την κατάργηση του βέτο, ο κ. Φαραντούρης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και κάλεσε τις «πολιτικές δυνάμεις σε εγρήγορση».

Στην Ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας υπερψηφίστηκε οριακά με ψήφους 310 σε σύνολο 640, έκθεση για τη διεύρυνση της ΕΕ, στην οποία προτείνεται η εγκατάλειψη της αρχής της ομοφωνίας (βέτο) για τα επιμέρους κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας και η αντικατάστασή της από την αρχή της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με την Έκθεση που εισηγήθηκε ο ευρωβουλευτής Σάντρο Γκότζι απ’ την ευρωομάδα του Renew, τα υφιστάμενα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν θα μπορούν να έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο επιμέρους κεφαλαίων (π.χ. τελωνειακή ένωση, ενέργεια κράτος δικαίου, αλιεία κλπ.) για υπό ένταξη τρίτες χώρες.

«Δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας»

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν η απόφαση εγκριθεί και από το Συμβούλιο υπουργών, η Ελλάδα θα χάσει τη δυνατότητα να μπλοκάρει οποιοδήποτε κεφάλαιο αφορά π.χ. την Τουρκία, όπως έχει κάνει στο παρελθόν λόγω των απειλών και της αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας ή λόγω μη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», σημειώνει ο κ. Φαραντούρης. .

«Καταψήφισα την Έκθεση διότι δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν καν την υπόσταση ενός κράτους μέλους (Κύπρου) παρότι βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το βέτο είναι το τελευταίο μας όπλο απέναντι σε χώρες όπως η Τουρκία που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Απλά και καθαρά», αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πιστεύω στη διεύρυνση της ΕΕ με χώρες που έχουν κάνει βήματα σύγκλισης, όπως το Μαυροβούνιο, η Σεβία κλπ. Ωστόσο, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες η διαδικασία ένταξης κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φιάσκο διχάζοντας και όχι ενώνοντας την ΕΕ», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.