Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε τη γραμμή τερματισμού και «πάρκαρε» την πορτοκαλί του McLaren. Αφού βγήκε από το κόκπιτ του μονοθεσίου του, ύψωσε τις γροθιές του στον αέρα και έτρεξε στη μητέρα του Σίσκα, ο Λάντο Νόρις «προσγείωθηκε» στην αγκαλιά μιας πανέμορφης καστανόξανθης γυναίκας, που τον επιβράβευσε με ένα παθιασμένο φιλί.

Η Κυριακή 7 Δεκεμβρίου άνηκε ολοκληρωτικά στον 26χρονο Άγγλο πιλότο, που πηγαίνοντας κόντρα σε όλα τα στερεότυπα και κανόνες της Formula 1, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, η σύντροφός του και το καυτό φιλί τους, έκανε τον γύρο του κόσμου – και έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν: ποια είναι αυτή η γυναίκα;

Λίγες ώρες αργότερα, η απάντηση είχε δοθεί: η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 ονομάζεται Μαργκαρίντα Κορσέιρο – ή Magui για τους φίλους της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Γεννημένη τον Οκτώβριο του 2002, η Μαργκαρίντα μπήκε στον χώρο του modeling σε ηλικία 10 ετών, προτού μεταπηδήσει στην υποκριτική λίγα χρόνια μετά. Εκτός από μοντέλο και ηθοποιός, είναι μια από τις πιο γνωστές influencers της Πορτογαλίας με περισσότερους από 2 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – τα μίντια της χώρας της την αποκαλούν «Σιένα Μίλερ».

Ο Λάντο Νόρις και η Κορσέιρο γνωρίστηκαν το 2023, ωστόσο η σχέση τους μόνο σταθερή δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί – οι φήμες λένε ότι ο άγγλος πιλότος ήθελε να είναι επικεντρωμένος στον στόχο του. Τελικά, η επισημοποίηση ήρθε τον Αύγουστο κατά την διάρκεια του Γκραν Πρι της Ουγγαρίας.

Ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με τις κλασικές WAGs που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας – όπου WAG για όποιον δεν γνωρίζει, είναι οι σύντροφοι γνωστών και επιτυχημένων αθλητών.

Παρά τη σχέση της με τον Λάντο Νόρις, η Μαργκαρίντα δεν έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Γκραν Πρι – για την ακρίβεια ακολουθούσε το low profile στυλ του συντρόφου της. Δεν πόσταρε στους λογαριασμούς της στα social media εικόνες από τις σουίτες στις πίστες, ούτε ξέφρενα βράδια με σαμπάνιες και ακριβά ρούχα σχεδιαστών, ούτε καν φωτογραφίες της με τον 26χρονο Άγγλο – οι πρώτες ήρθαν πριν 21 ώρες και μετά την κατάκτηση του τίτλου της F1, με τη λεζάντα «My Little World Champion».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Το προφίλ της στο Instagram είναι γεμάτο με επαγγελματικές φωτογραφίες, ενώ ο λογαριασμός της στο TikTok με αστεία βίντεο από ζωάκια – σαν να βλέπεις το προφίλ μιας next door 22χρονης.

Εκτός από τις υποχρεώσεις της στον χώρο του θεάματος, η Μαργκαρίντα Κορσέιρο είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας μαγιό Missus, συνεργάζεται με την Intimissimi και φέτος κέρδισε μια θέση στη λίστα 30 under 30 του περιοδικού Forbes στην Πορτογαλία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Όπως γράφουν τα αγγλικά μίντια, είναι ένα ζευγάρι που θυμίζει σε πολλά τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, χωρίς τις συνεχόμενες αναρτήσεις στα social media, τις τρανταχτές δηλώσεις αγάπης και τις λαμπερές εμφανίσεις.

Για το Λάντο και τη Μαργκαρίντα οι προσωπικές στιγμές είναι πολύ ιδιαίτερες για τις σπαταλίσουν σε ένα ποστ στο Instagram.