view
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Power couple 10 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00
Eνσωμάτωση

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Spotlight

Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε τη γραμμή τερματισμού και «πάρκαρε» την πορτοκαλί του McLaren. Αφού βγήκε από το κόκπιτ του μονοθεσίου του, ύψωσε τις γροθιές του στον αέρα και έτρεξε στη μητέρα του Σίσκα, ο Λάντο Νόρις «προσγείωθηκε» στην αγκαλιά μιας πανέμορφης καστανόξανθης γυναίκας, που τον επιβράβευσε με ένα παθιασμένο φιλί.

Ο Λάντο Νόρις στην αγκαλιά της Μαργκαρίντα. (Φωτογραφία: REUTERS / Amr Alfiky)

Η Κυριακή 7 Δεκεμβρίου άνηκε ολοκληρωτικά στον 26χρονο Άγγλο πιλότο, που πηγαίνοντας κόντρα σε όλα τα στερεότυπα και κανόνες της Formula 1, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, η σύντροφός του και το καυτό φιλί τους, έκανε τον γύρο του κόσμου – και έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν: ποια είναι αυτή η γυναίκα;

Λίγες ώρες αργότερα, η απάντηση είχε δοθεί: η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 ονομάζεται Μαργκαρίντα Κορσέιρο – ή Magui για τους φίλους της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Γεννημένη τον Οκτώβριο του 2002, η Μαργκαρίντα μπήκε στον χώρο του modeling σε ηλικία 10 ετών, προτού μεταπηδήσει στην υποκριτική λίγα χρόνια μετά. Εκτός από μοντέλο και ηθοποιός, είναι μια από τις πιο γνωστές influencers της Πορτογαλίας με περισσότερους από 2 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – τα μίντια της χώρας της την αποκαλούν «Σιένα Μίλερ».

Ο Λάντο Νόρις και η Κορσέιρο γνωρίστηκαν το 2023, ωστόσο η σχέση τους μόνο σταθερή δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί – οι φήμες λένε ότι ο άγγλος πιλότος ήθελε να είναι επικεντρωμένος στον στόχο του. Τελικά, η επισημοποίηση ήρθε τον Αύγουστο κατά την διάρκεια του Γκραν Πρι της Ουγγαρίας.

Η Μαργκαρίντα Κορσέιρο στο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι την περαμσένη Κυριακή. (Φωτογραφία: REUTERS / Jakub Porzycki)

Ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με τις κλασικές WAGs που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας – όπου WAG για όποιον δεν γνωρίζει, είναι οι σύντροφοι γνωστών και επιτυχημένων αθλητών.

Παρά τη σχέση της με τον Λάντο Νόρις, η Μαργκαρίντα δεν έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Γκραν Πρι – για την ακρίβεια ακολουθούσε το low profile στυλ του συντρόφου της. Δεν πόσταρε στους λογαριασμούς της στα social media εικόνες από τις σουίτες στις πίστες, ούτε ξέφρενα βράδια με σαμπάνιες και ακριβά ρούχα σχεδιαστών, ούτε καν φωτογραφίες της με τον 26χρονο Άγγλο – οι πρώτες ήρθαν πριν 21 ώρες και μετά την κατάκτηση του τίτλου της F1, με τη λεζάντα «My Little World Champion».

Το προφίλ της στο Instagram είναι γεμάτο με επαγγελματικές φωτογραφίες, ενώ ο λογαριασμός της στο TikTok με αστεία βίντεο από ζωάκια – σαν να βλέπεις το προφίλ μιας next door 22χρονης.

Εκτός από τις υποχρεώσεις της στον χώρο του θεάματος, η Μαργκαρίντα Κορσέιρο είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας μαγιό Missus, συνεργάζεται με την Intimissimi και φέτος κέρδισε μια θέση στη λίστα 30 under 30 του περιοδικού Forbes στην Πορτογαλία.

Όπως γράφουν τα αγγλικά μίντια, είναι ένα ζευγάρι που θυμίζει σε πολλά τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, χωρίς τις συνεχόμενες αναρτήσεις στα social media, τις τρανταχτές δηλώσεις αγάπης και τις λαμπερές εμφανίσεις.

Για το Λάντο και τη Μαργκαρίντα οι προσωπικές στιγμές είναι πολύ ιδιαίτερες για τις σπαταλίσουν σε ένα ποστ στο Instagram.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Business
Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
InShorts 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Συγκίνηση 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο Πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10.12.25

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη

«Οι συνεργασίες με την Αμερική προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι σημαντικό», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας
Τα Νέα της Αγοράς 10.12.25

Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, εξηγεί πώς η εταιρεία μετατρέπει τις προσιτές τιμές σε «πραγματική αξία» και τις καθημερινές αγορές σε μια «συναισθηματική» σύνδεση με τον καταναλωτή.

Σύνταξη
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες» στην υπόθεση Novartis
Υπόθεση Novartis 10.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες»

«Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη για την υπόθεση Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Σύνταξη
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο