Έντεκα μήνες έχουν περάσει από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά τον προηγούμενο Ιανουάριο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής από σφοδρή σύγκρουση με μεθυσμένο οδηγό.

Από τότε οι γονείς του 22χρονου αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα και που τόσο άδικα έφυγε το παιδί τους από τη ζωή. Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στα Χανιά η δίκη για το τροχαίο με την Πόρσε που συγκλόνισε την Ελλάδα και που είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στην ηγεσία της αστυνομίας στα Χανιά, όπως αναφέρει το patris.gr.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου να καθίσει ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε που σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι για:

Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υπότροπη.

Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που σύμφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της, αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/01/25 ΩΡΑ 02:45 μ.μ.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΘΥΜΑ 23ΧΡΟΝΟ

Πρωτοσέλιδα – δηλώσεις – «αναγγελίες» θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Τι έγινε εκείνο το βράδυ;

ΩΡΑ 23:45 μ.μ. : Επώνυμη καταγγελία συμπολίτη μας για αναίτια επίθεση «οδηγού» προς αυτόν, κοντά στην Πλατεία Δικαστηρίων.

Σε λίγη ώρα εντοπίζεται ο «οδηγός» της Porsche και σε πρώτη φάση γίνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Από αυτούς προκύπτει ότι ο «οδηγός» στερείται διπλώματος, διότι του είχε αφαιρεθεί για λόγους μέθης, ότι το όχημα στερείται την άδεια ΚΤΕΟ και στις μετρήσεις που έγιναν, εντοπίζεται διπλάσια τιμή αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Οι κρατικοί λειτουργοί, αντί να οδηγήσουν απευθείας τον «οδηγό» της Porsche στα κρατητήρια, έκοψαν τα ανάλογα πρόστιμα και παρέδωσαν τα κλειδιά στην παρέα του. Όλοι μαζί συνέχισαν τη διασκέδασή τους και όταν αποφάσισαν να πάνε σπίτι τους, ο «οδηγός» της Porsche ξαναπήρε τα κλειδιά.

ΩΡΑ 02:40 π.μ.: Ο«οδηγός» της Porsche προκαλεί τροχαίο στη Λεωφόρο Σούδας σκοτώνοντας τον Παναγιώτη Καρατζή. Στο συμβάν πήγαν οι ίδιοι αστυνομικοί που νωρίτερα είχαν αφήσει τον δράστη να ξαναοδηγήσει και δεν ακολούθησαν την πιο απλή απόφαση της αυτόφωρης διαδικασίας. Τί ειρωνεία! Στην αρχή, είπαν «άνωθεν εντολή», μετά ακούστηκε ότι ένας από τους τρεις κρατικούς λειτουργούς ήταν φίλος με τον δράστη κι έπειτα το «πράξαμε άκρως υπηρεσιακά, βάση πάγιας τακτικής μας». Δηλαδή ότι τόσα χρόνια κάναμε αυτό, το ίδιο κάναμε και τώρα.

Μετά βέβαια το συμβάν, η πάγια τακτική πήγε περίπατο και ξέρουμε αυτό που ζούμε εδώ και ένα χρόνο περίπου στους δρόμους των Χανίων. Έπρεπε να σκοτωθεί κάποιος για να κάνουν το αυτονόητο.

ΩΡΑ 06:15 π.μ.: Κανένας από τους κρατικούς λειτουργούς δεν πήρε τηλέφωνο τους γονείς να τους ενημερώσει. Η μάνα του Παναγιώτη πήρε, και το τηλέφωνο του παιδιού το σήκωσε ένας κρατικός λειτουργός που μας είπε να πάμε στο Νοσοκομείο γιατί ο γιος μας είχε κάποιο τροχαίο.

ΩΡΑ 06:30 π.μ.: Για περίπου μισή ώρα κανένας δεν μας έλεγε για το παιδί.

ΩΡΑ 07:00 π.μ.: Βλέπουμε μια κυρία στον διάδρομο και, περίπου 10 μέτρα πριν φτάσει κοντά μας, μονολογούσε «πάλι τα ίδια θα περάσουμε».Τελικά μας είπε ότι το παιδί μας το έφεραν νεκρό.

Αυτά έγιναν την Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου της 11ης Ιανουαρίου 2025.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των υψηλά ιστάμενων πως «το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο», «έρευνες σε βάθος», «κατεβαίνει στα Χανιά το Εσωτερικών Υποθέσεων», «ΕΔΩ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ», οι περισσότερες από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Με το περίφημο «ξήλωμα» εννοούσαν: Τους τρεις αστυνομικούς σε διαθεσιμότητα, τη Διοικήτρια από το ένα γραφείο στο άλλο, και κάποιους της Ασφάλειας στο γειτονικό Ρέθυμνο.

Παρεμπιπτόντως, οι τρεις αστυνομικοί μετά από έξι μήνες γύρισαν κανονικά στη δουλειά τους.

Την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου ορίστηκε δικάσιμος για το θανατηφόρο τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου στη Λεωφόρο Σούδας.

Εν ζωή, το σύστημα και οι κρατικοί λειτουργοί άφησαν ανυπεράσπιστο ένα αθώο παιδί να πέσει στον δρόμο ενός κατ’ εξακολούθηση παραβατικού και επικίνδυνου «οδηγού», με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Ενός ανθρώπου που δεν διστάζει να πει ότι δεν έπεσε αυτός πάνω στο παιδί, αλλά το αντίθετο.

Ανθρώπων που δεν διστάζουν να πάνε στον τόπο του δυστυχήματος και να κάνουν αναπαράσταση ότι δήθεν το μικρό Suzuki τύφλωσε με την μεγάλη σκάλα τον ολομέθυστο «οδηγό» της Porsche και έτσι έπεσε πάνω στο παιδί.

Τα αδιάψευστα στοιχεία του δυστυχήματος, όπως και η πραγματογνωμοσύνη των τεχνικών συμβούλων που ορίστηκαν για το θανατηφόρο τροχαίο, είναι αδιαμφισβήτητα.

Εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας στη Δικαιοσύνη.

Η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή