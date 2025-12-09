Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Δύσκολα και ο Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι

Νέος πονοκέφαλος για τον Τσάμπι Αλόνσο, που είδε τον Κιλιάν Εμπαπέ να μην προπονείται σήμερα, λόγω ενόχλησης που αισθάνθηκε στο αριστερό του πόδι και να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00, MEGA).

Παράλληλα, ο Γάλλος επιθετικός έχει ένα σπασμένο δάκτυλο στο χέρι του κάτι που επίσης τον κράτησε εκτός προπονήσεων και μετά από απόφαση του ιατρικού τιμ, η συμμετοχή του στο αυριανό ματς θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Εμπαπέ και οι «Μαδριλένοι που είναι εκτός

Υπενθυμίζεται πως, οι Καρβαχάλ, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Χάουσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, και Καμαβινγκά είναι εκτός και δεν υπολογίζονται από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος ίσως και να παίζει τη θέση του κόντρα στη Σίτι, μετά και την ήττα από την Θέλτα, την περασμένη αγωνιστική στη La Liga.

Μάλιστα, τα ισπανικά τα Μέσα αναφέρουν πως η διοίκηση της Ρεάλ ενδεχομένως να σκεφτεί την αντικατάστασής του, αν δεν επικρατήσει κόντρα στην ομάδα του συμπατριώτη του, Πεπ Γκουαρντιόλα.