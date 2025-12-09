Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Δύσκολα και ο Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι
Η συμμετοχή του Κιλιάν Εμπαπέ στο ματς της Ρεάλ με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00, MEGA) θα κριθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί πόδι του Γάλλου.
- Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
- Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Νέος πονοκέφαλος για τον Τσάμπι Αλόνσο, που είδε τον Κιλιάν Εμπαπέ να μην προπονείται σήμερα, λόγω ενόχλησης που αισθάνθηκε στο αριστερό του πόδι και να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00, MEGA).
Παράλληλα, ο Γάλλος επιθετικός έχει ένα σπασμένο δάκτυλο στο χέρι του κάτι που επίσης τον κράτησε εκτός προπονήσεων και μετά από απόφαση του ιατρικού τιμ, η συμμετοχή του στο αυριανό ματς θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Ο Εμπαπέ και οι «Μαδριλένοι που είναι εκτός
Υπενθυμίζεται πως, οι Καρβαχάλ, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Χάουσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, και Καμαβινγκά είναι εκτός και δεν υπολογίζονται από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος ίσως και να παίζει τη θέση του κόντρα στη Σίτι, μετά και την ήττα από την Θέλτα, την περασμένη αγωνιστική στη La Liga.
Μάλιστα, τα ισπανικά τα Μέσα αναφέρουν πως η διοίκηση της Ρεάλ ενδεχομένως να σκεφτεί την αντικατάστασής του, αν δεν επικρατήσει κόντρα στην ομάδα του συμπατριώτη του, Πεπ Γκουαρντιόλα.
- Ομαδικοί τάφοι, καρτέλ και σκηνικό μεγάλης ανησυχίας ενόψει Μουντιάλ – Τι συμβαίνει λίγους μήνες πριν τη σέντρα…
- Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
- Η πρώτη φωτογραφία του Σαλάχ μετά το ξέσπασμα με τον Σλοτ (pic)
- Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Δύσκολα και ο Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι
- Ο αρχηγός της Φενέρ εμπλέκεται σε στοιχήματα εκατομμυρίων
- Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»
- Η κριτική του Μονέκε για τον Σορτς και η απάντηση του Αταμάν (vid)
- Τι είπε ο Σίμος μετά την ήττα από την Καϊράτ: «Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις