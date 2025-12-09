Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες.
Ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες.
Στη σημερινή προπόνηση ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού γυμνάστηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς την ερχόμενη Παρασκευή στη Βαρκελώνη.
Η απουσία του Φουρνιέ με την ΑΕΚ
Ο Φουρνιέ είχε υψηλό πυρετό την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και να χάσει αρκετές προπονήσεις της ομάδας με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση της Stoiximan GBL με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
Αυτός που παραμένει εκτός είναι ο ΜακΚίσικ ο οποίος πιθανότατα θα απουσιάζει και από το ματς της Βαρκελώνης για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Εκτός είναι επίσης και οι γνωστοί εδώ και καιρό απόντες, Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς.
