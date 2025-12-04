Γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστεί με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και όλα θα εξαρτηθούν για τη συμμετοχή του με τη Φενέρ την τελευταία στιγμή.
O Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και κοντράρεται στο ΣΕΦ (21:15) με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, όμως έχουν να αντιμετωπίσουν για ακόμη μια φορά προβλήματα. Το βασικότερο όλων είναι η κατάσταση του Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να είναι αμφίβολος.
Ο 32χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τη Φενέρ, καθώς έχει υψηλό πυρετό και με τα τωρινά δεδομένα μοιάζει αδύνατον να είναι στην 12αδα. Οι άνθρωποι των Πειραιωτών θα περιμένουν να δουν σε τι κατάσταση θα βρίσκεται λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, όμως δεν έχει προπονηθεί καθόλου τα τελευταία 24ωρα και δύσκολα θα δώσει το παρών στο ματς με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Τα παιχνίδια που έχει χάσει ο Φουρνιέ, ο ΜακΚίσικ και η… επιστροφή
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εβάν Φουρνιέ είχε απουσιάσει στους αγώνες του Ολυμπιακού με την Dubai, την Αναντολού Εφές και τη Μακάμπι. Ο Γάλλος σούπερ σταρ μετράει φέτος στη EuroLeague, 8.7 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 10 αγώνες.
Θυμίζουμε ότι εκτός αγώνας είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Από την άλλη κανονικά θα είναι στην 12αδα ο Φρανκ Νιλικόνα. Ο Γάλλος γκαρντ της ομάδας του Πειραιά αντιμετώπισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, όμως το ξεπέρασε και είναι ξανά διαθέσιμος.
