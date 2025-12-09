Καταγγελία για κλοπές μπαταριών από οχήματα έργου: Τι είπε στο in η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Κλοπές μπαταριών από οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή Ραφήνας-Πικερμίου. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και επικίνδυνη ενέργεια κλοπής μπαταριών από οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας. Η Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία των υπευθύνων.

Οι συγκεκριμένες πράξεις δεν αποτελούν απλώς μια κλοπή υλικού. Πρόκειται για μια απροκάλυπτη επίθεση εις βάρος της ίδιας της πόλης, των εργαζομένων και των δημοτών που απαιτούν και δικαιούνται ένα λειτουργικό και ασφαλές σύστημα καθαριότητας. Όσοι επιλέγουν να δρουν στο σκοτάδι, προκαλώντας ζημιές στον Δήμο και υπονομεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών, δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο το δημόσιο συμφέρον. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής μιας ολόκληρης πόλης».

Οχήματα σημαντικά για την καθαριότητα

Μιλώντας στο in η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά τόνισε, ότι εκτός από το κόστος αγοράς νέων μπαταριών που είναι υψηλό, επρόκειτο για οχήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό-μεταξύ άλλων-του χώρου που διεξάγεται η λαϊκή αγορά. «Αν δεν βρίσκαμε άμεσα μπαταρία αντικατάστασης για το σάρωθρο, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα έπρεπε να καθαρίσουν χειρωνακτικά τον χώρο που θα ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικό. Αυτό δεν το σκέφτηκαν αυτοί που το έκαναν;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Δήμαρχος κα. Τσεβά απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι ο Δήμος προτίθεται να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας στο χώρο που φυλάσσονται τα οχήματα του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια με όσα ο Δήμος ισχυρίζεται στην ανακοίνωση του, περιστατικά.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου