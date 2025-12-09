newspaper
Καταγγελία για κλοπές μπαταριών από οχήματα έργου: Τι είπε στο in η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αυτοδιοίκηση 09 Δεκεμβρίου 2025

Καταγγελία για κλοπές μπαταριών από οχήματα έργου: Τι είπε στο in η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου κάνει λόγο για κλοπές μπαταριών από σημαντικά οχήματα έργου του Δήμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Κλοπές μπαταριών από οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή Ραφήνας-Πικερμίου. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και επικίνδυνη ενέργεια κλοπής μπαταριών από οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας. Η Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία των υπευθύνων.

Οι συγκεκριμένες πράξεις δεν αποτελούν απλώς μια κλοπή υλικού. Πρόκειται για μια απροκάλυπτη επίθεση εις βάρος της ίδιας της πόλης, των εργαζομένων και των δημοτών που απαιτούν και δικαιούνται ένα λειτουργικό και ασφαλές σύστημα καθαριότητας. Όσοι επιλέγουν να δρουν στο σκοτάδι, προκαλώντας ζημιές στον Δήμο και υπονομεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών, δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο το δημόσιο συμφέρον. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής μιας ολόκληρης πόλης».

Οχήματα σημαντικά για την καθαριότητα

Μιλώντας στο in η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά τόνισε, ότι εκτός από το κόστος αγοράς νέων μπαταριών που είναι υψηλό, επρόκειτο για οχήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό-μεταξύ άλλων-του χώρου που διεξάγεται η λαϊκή αγορά. «Αν δεν βρίσκαμε άμεσα μπαταρία αντικατάστασης για το σάρωθρο, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα έπρεπε να καθαρίσουν χειρωνακτικά τον χώρο που θα ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικό.  Αυτό δεν το σκέφτηκαν αυτοί που το έκαναν;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Δήμαρχος κα. Τσεβά απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι ο Δήμος προτίθεται να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας στο χώρο που φυλάσσονται τα οχήματα του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια με όσα ο Δήμος ισχυρίζεται στην ανακοίνωση του, περιστατικά.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09.12.25

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» 

Σύνταξη
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
