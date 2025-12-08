newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

ΡεπορτάζΓεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

Πέρασαν σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον υπέγραψε τη συμφωνία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας τέλος σε μία τετραετία πολιτικού χάους, εσωκομματικών εμφυλίων και διαπραγματεύσεων που κατέρρεαν πριν καλά-καλά ολοκληρωθούν.

Σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα εκείνης της απόφασης είναι πιο οδυνηρά από ποτέ: η βρετανική οικονομία έχει αποδυναμωθεί, οι φόροι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της χώρας, η μετανάστευση αυξήθηκε αντί να μειωθεί και η κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, η κυβέρνηση των Εργατικών αρχίζει δειλά-δειλά να εξετάζει ένα νέο μονοπάτι: μια σταδιακή επιστροφή προς την ΕΕ, χωρίς να το πει ανοιχτά και χωρίς, προς το παρόν, να ζητήσει επισήμως επανένταξη.

Το πρώτο ρήγμα ήρθε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «είναι προφανές πως το Brexit έβλαψε σοβαρά την οικονομία μας». Η δήλωσή του βασίστηκε σε νέα έρευνα της NBER, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σήμερα περίπου 8% φτωχότερο απ’ ό,τι θα ήταν αν δεν είχε αποχωρήσει από την ΕΕ. Οι επενδύσεις έχουν μειωθεί 12–18%, η απασχόληση έχει συρρικνωθεί, η παραγωγικότητα έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα; Μια τρύπα 90 δισεκατομμυρίων λιρών τον χρόνο, δηλαδή περίπου το 8% του ΑΕΠ, που καλύπτεται με ιστορικές αυξήσεις φόρων. Οι Βρετανοί πολίτες πληρώνουν πλέον περίπου 3.000 λίρες παραπάνω ο καθένας, και παρά τις θυσίες αυτές, οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται σε δραματική κατάσταση.

Ακόμη μεγαλύτερη ειρωνεία είναι η αποτυχία της βασικότερης υπόσχεσης του Brexit: η μείωση της μετανάστευσης. Αντί γι’ αυτό, οι αφίξεις εκτοξεύτηκαν από 800.000 ετησίως πριν την έξοδο σε 1,3–1,5 εκατομμύρια μετά το 2022, ενώ η έξοδος Βρετανών πολιτών από τη χώρα αυξάνεται επίσης ταχύτατα.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανεξαρτητοποιήθηκε… χωρίς να αυτονομηθεί: για να διατηρήσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, αντιγράφει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, οι «παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες» που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση μετά το Brexit αποδεικνύονται ανύπαρκτες, ιδιαίτερα όσο ο Ντόναλντ Τραμπ επαναχαράσσει μια πιο προστατευτική εμπορική πολιτική.

Λύσεις με ευρωπαϊκή συνεργασία

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι Συντηρητικοί βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, με το χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας τους. Οι Εργατικοί, όμως, αν και ανέβηκαν στην εξουσία με θέση κατά της επιστροφής στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση, βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να λύσουν τα οικονομικά αδιέξοδα χωρίς πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία.

Ο Κιρ Στάρμερ, πιο προσεκτικός από όλους, αρκείται σε μικρά βήματα: ευθυγράμμιση ρυθμίσεων, συζητήσεις για επιστροφή στο Erasmus, επανένταξη σε ενεργειακά δίκτυα, μείωση των εμπορικών τριβών. Μιλά για «ωριμότητα» και «αναγκαίες παραχωρήσεις», αλλά αποφεύγει τη λέξη “επιστροφή”.

Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% πιθανό πρόσθετο ΑΕΠ, ενώ η πραγματική ζημιά του Brexit αγγίζει το 7%. Οι οικονομολόγοι σχεδόν ομόφωνα συμφωνούν: αν το Λονδίνο θέλει ανάπτυξη, ο δρόμος είναι σαφής επιστροφή στην ενιαία αγορά. Το εμπόδιο, όμως, δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό.

Οι Εργατικοί φοβούνται να δυσαρεστήσουν τις περιοχές που ψήφισαν Brexit, ενώ η κοινωνία βρίσκεται σε μεταβατικό σημείο: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία πλέον στηρίζει την ιδέα μιας πιο στενής σχέσης με την ΕΕ (55% υπέρ), αλλά όχι απαραίτητα την πλήρη επιστροφή.

Έτσι, διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα. Από τη μία, οι Συντηρητικοί και το κόμμα Reform του Νάιτζελ Φάρατζ, που επιμένουν σε μια Βρετανία εκτός ΕΕ. Από την άλλη οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, οι Πράσινοι, οι εθνικιστές της Σκωτίας και της Ουαλίας όλοι υπέρ της επιστροφής. Στη μέση, οι Εργατικοί: το κόμμα που μπορεί να γυρίσει την πλάστιγγα, αλλά φοβάται ακόμη να ανοίξει τη συζήτηση. Οι εσωτερικές εντάσεις, μια κυβέρνηση που ήδη δείχνει κόπωση και ένα πολιτικό σύστημα που θυμάται με τρόμο το χάος του 2016–2019, κρατούν το Λονδίνο σε μια «γκρίζα ζώνη».

Το πρώτο βήμα

Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι ο πυρήνας του Brexit το να έχεις τα οφέλη της ΕΕ χωρίς τις υποχρεώσεις της ήταν ανέκαθεν αδύνατος. Ο Τζόνσον ήθελε «να τρως το κέικ και να το έχεις κιόλας», και τελικά η χώρα έμεινε με τα ψίχουλα. Όμως όσο περνά ο καιρός, η αίσθηση ότι η απόφαση ήταν λάθος μεγαλώνει. Κάποια στιγμή, ένας πολιτικός ηγέτης θα το πει ανοιχτά. Και τότε η επιστροφή στην Ευρώπη, είτε τμηματική είτε πλήρης, θα σταματήσει να είναι ταμπού και θα γίνει μέρος της νέας βρετανικής πραγματικότητας.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν. Είναι πότε και ποιος θα τολμήσει να κάνει το πρώτο βήμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά
Άδηλο μέλλον 08.12.25

Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά

Από τις μεγάλες προσδοκίες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Συρία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της νέας εποχής υπό τον πολιτικά «αναβαπτισμένο» πρώην τζιχαντιστή αλ Σάρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές
MAGA επίθεση 08.12.25

Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μιλάει ανοιχτά για ενίσχυση στην Ευρώπη «πατριωτικών» κομμάτων που μοιράζονται τις MAGA ιδέες του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να αντιδράσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει μελετήσει πιθανή αντιπρόταση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Κόσμος 08.12.25

Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο