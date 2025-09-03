newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι τη Βρετανία – τα μέλη της ομάδας Ε3, ενός άτυπου «διευθυντηρίου» σε τομείς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στην Ευρώπη- ο «ιός» της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής εξαπλώνεται στη Γηραιά Ήπειρο, εν μέσω των υβριδικών συνεπειών του ατέρμονου πολέμου στην Ουκρανία και των αλυσιδωτών μεταπανδημικών τριγμών στην οικονομία.

Για πρώτη φορά ακροδεξιά κόμματα προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης -εκ των οποίων οι δύο ισχυρότερες της ευρωζώνης- «ως τελευταία ένδειξη της αυξανόμενης δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων», παρατηρούσε τις προάλλες εύστοχα η Wall Street Journal.

Η Γαλλία υπό τον κεντρώο πρόεδρο Μακρόν και την μειοψηφική κυβέρνησή του βυθίζεται στην κυβερνητική και οικονομική αβεβαιότητα, ενόσω αλλάζει πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα, βλέπει τα spreads να εκτινάσσονται σε νέα ύψη και τα ποσοστά της λεπενικής ακροδεξιάς να παγιώνονται στην πρώτη θέση.

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μπορεί να πανηγυρίζει για την ανάκτηση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Βερολίνου στη διεθνή σκηνή, όμως στο εσωτερικό η συνοχή του μεγάλου συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες δοκιμάζεται στα στάσιμα «νερά» της εθνικής οικονομίας και στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία δεν έχει ανακόψει τη δημοσκοπική επέλαση του ακροδεξιού AfD.

Για τη δε Βρετανία, η δημοσκοπική πρωτιά του ακροδεξιού κόμματος Reform UK του θιασώτη του «διαζυγίου» με την ΕΕ Νάιτζελ Φάρατζ σηματοδοτεί μια τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση των Εργατικών, μόλις στον πρώτο χρόνο επανόδου τους στην εξουσία.

Με τις ψευδαισθήσεις για τα οφέλη του Brexit να έχουν πια διαλυθεί -μόλις το 29% θα το στήριζε σήμερα, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις- το μεταναστευτικό αποτελεί πλέον για τους Βρετανούς κυρίαρχο ζήτημα, πάνω ακόμα και από την οικονομία.

Η διαχείρισή του έχει πυροδοτήσει νομικές προσφυγές, βίαιες διαμαρτυρίες και βαθύ διχασμό στη Βρετανία.

Αντιμέτωπη δε με εσωκομματικές διαμάχες και σκληρή ένθεν κακείθεν δημόσια κριτική, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ακροβατεί επικινδύνως…

YouTube thumbnail

Με την «ανάσα» της Ακροδεξιάς στο «σβέρκο»

Καμία άλλη πόλη δεν καθρεφτίζει τόσο τον βαθύ διχασμό για το μεταναστευτικό στη Βρετανία όσο το Έπινγκ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, βόρεια του Λονδίνου.

Αποτελεί διπλό σημείο αναφοράς.

Και για τα βίαια επεισόδια στις διαδηλώσεις ακροδεξιών ομάδων και αντιδιαδηλώσεις ακτιβιστών, που μαίνονται εδώ και εβδομάδες έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο -στη συγκεκριμένη πόλη θρυαλλίδα αποτέλεσε καταγγελία για σεξουαλική επίθεση κατά ανήλικης.

Αλλά και για την πρωτοφανή δικαστική διαμάχη μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και της κυβέρνησης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών, το περιφερειακό Συμβούλιο του Έπινγκ εξασφάλισε πρόσφατα δικαστική απόφαση για απομάκρυνση έως τις 12 Σεπτεμβρίου 138 αιτούντων άσυλο από τοπικό ξενοδοχείο, όπου φιλοξενούνται προσωρινά, μέχρι την εξέταση των αιτημάτων.

Η απόφαση ωστόσο αναιρέθηκε από εφετείο, κατόπιν προσφυγής της κυβέρνησης Στάρμερ και του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.

Η μάχη πλέον μεταφέρεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, που αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση τον Οκτώβριο.

Όμως τα περιθώρια για την Ντάουνινγκ Στριτ στενεύουν.

Το φθινόπωρο προβλέπεται ήδη πολιτικά «καυτό» ενόψει του νέου προϋπολογισμού, που θα περιλαμβάνει νέες φορολογικές αυξήσεις εν μέσω κρίσης κόστους ζωής και ενός κενού περίπου 40 δισεκατομμυρίων λιρών στις κρατικές δαπάνες.

«Κεφαλαιοποιώντας» τη λαϊκή δυσαρέσκεια, με συστηματική εργαλειοποίηση της οικονομικής ανασφάλειας και της ξενοφοβίας, το ακροδεξιό Reform UK του πάλαι ποτέ περιθωριακού Νάιτζελ Φάρατζ έχει πάρει άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Ανεβάζοντας κι άλλο τον «πήχη» του λαϊκισμού -ενόψει των τοπικών εκλογών της άνοιξης και των προγραμματισμένων για το 2029 βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία- ανακοίνωσε στα τέλη Αυγούστου σχέδια για μαζική απέλαση περίπου 600.000 παράτυπων μεταναστών, σε περίπτωση που το κόμμα του ανέλθει στην εξουσία.

Κάνοντας λόγο για «εισβολή», δεσμεύτηκε να αποσύρει τη Βρετανία από σημαντικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που συνδέεται με την ιστορική ειρηνευτική Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής για τη Βόρειο Ιρλανδία).

Στον δεύτερο χρόνο της θητείας του, οι προκλήσεις ολοένα και αυξάνονται για τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ (Ian Vogler/Pool via REUTERS)

«Πού πάμε;»

Με την επανέναρξη κιόλας των εργασιών του βρετανικού κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, ο Κιρ Στάρμερ επιχείρησε μια φυγή προς τα εμπρός, προχωρώντας τη Δευτέρα σε μίνι ανασχηματισμό -για «αναδιοργάνωση» προτιμά να μιλά ο ίδιος.

Διόρισε την πρώην αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας, Μινούς Σαφίκ, ως επικεφαλής οικονομική σύμβουλό του.

Μετακίνησε τον Ντάρεν Τζόουνς -ανερχόμενο αστέρι των Εργατικών- από αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών σε ένα νέο πόστο στη Ντάουνινγκ Στριτ, με ρόλο επόπτη υλοποίησης των κυβερνητικών στόχων.

Άλλαξε διευθυντή επικοινωνίας, επιστρατεύοντας τον Τιμ Άλαν, πάλαι ποτέ σύμβουλο του Τόνι Μπλερ.

Παράλληλα δεσμεύτηκε -χωρίς χρονοδιάγραμμα- για επιτάχυνση του τερματισμού χρήσης ξενοδοχείων για τη στέγαση αιτούντων άσυλο, ενόσω το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών προωθεί αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής και του συστήματος ασύλου.

Με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές μέσω της Μάγχης, το Λονδίνο τώρα υπόσχεται επίσπευση των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου, σύναψη συμφωνιών επαναπατρισμού και τις πρώτες 100 απελάσεις παράτυπων μεταναστών εντός του μήνα στη Γαλλία, βάσει του πιλοτικού προγράμματος «ένας μέσα, ένας έξω».

Ταυτόχρονα, ωστόσο, επιβλήθηκε προσωρινό «πάγωμα» στο πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών προσφύγων στη Βρετανία, που βαίνει και αυτό προς αυστηροποίηση.

Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε επίσης εκστρατεία ενημέρωσης-προειδοποίησης δεκάδων χιλιάδων ξένων φοιτητών ότι κινδυνεύουν με απέλαση, εάν υπερβούν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, σε απάντηση σε αυτό που η κυβέρνηση Στάρμερ χαρακτήρισε «ανησυχητική» αύξηση των αιτήσεων ασύλου από άτομα που εισήλθαν στη χώρα με φοιτητική βίζα.

Οι απαιτήσεις εν τω μεταξύ για την απόκτηση βίζας ειδικευμένου εργάτη έχουν αυξηθεί, όπως και τα συναφή τέλη.

Με τα προβλήματα στη βρετανική οικονομία και κοινωνία πάντως να στοιβάζονται, πολλοί βουλευτές των Εργατικών «αναρωτιούνται για το συνολικό όραμα ή την έλλειψή του» από πλευράς του Κιρ Στάρμερ, γράφει το Politico. «Είμαστε σαν ένα κομμάτι ξύλου που επιπλέει στον ωκεανό, κοιτάζοντας τη θέα», ανέφερε ένας από αυτούς. «Η θέα είναι ωραία, αλλά πού πάμε;»…

