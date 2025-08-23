newspaper
Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 17:11
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025 | 17:06

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
Ο υπέρμαχος της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) Νάιτζελ Φάρατζ παρουσίασε το Σάββατο τα σχέδιά του για μαζικές απελάσεις μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, εφόσον το κόμμα του, το ακροδεξιό Reform UK, σχηματίσει την επόμενη βρετανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξη στη σαββατιάτικη έκδοση της εφημερίδας «The Times», ο Φάρατζ είπε πως θα αποσύρει την Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα υπογράψει συμφωνίες με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλα κράτη, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που φθάνουν στη χώρα, προκειμένου να επαναπατρίσει παράτυπους μετανάστες.

«Μπορούμε να είμαστε καλοί με τους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε καλοί με άλλες χώρες, ή μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί με άλλες χώρες… Εννοώ ο Τραμπ απέδειξε αυτό το σημείο αρκετά συνολικά», είπε χαρακτηριστικά ο Φάρατζ.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τυραννικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο»

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί μήπως οι αιτούντες άσυλο δολοφονηθούν ή βασανιστούν σε περίπτωση που σταλούν σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φάρατζ δήλωσε πως ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που πιστεύει ότι συνιστούν οι αιτούντες άσυλο για τους Βρετανούς.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τυραννικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορώ να είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στους δρόμους μας», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται συχνά στην Βρετανία μικρής κλίμακας διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο, οι οποίες ωθούνται εν μέρει από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, αφότου κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε βάρος ορισμένων μεταναστών.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο την κοινή γνώμη και ακολουθεί με μικρή διαφορά η οικονομία, ενώ το Reform UK – το οποίο εξασφάλισε πέντε έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι – έρχεται πρώτο σε πρόσφατες έρευνες της κοινής γνώμης στην πρόθεση ψήφου.

Θα βάλει τέλος στο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης ασύλου;

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι – κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία – έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη. Ο συνολικός αριθμός ήταν μεγαλύτερος κατά ένα τέταρτο σε σχέση με το 2023 και ισοδυναμούσε με το 9% της καθαρής μετανάστευσης.

Περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που φθάνουν με μικρά σκάφη και αιτούνται άσυλο στην Βρετανία το παίρνουν και μόνο το 3% έχει απελαθεί, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Φάρατζ είπε στους Times ότι θα βάλει τέλος στο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης ασύλου ή αμφισβήτησης της απέλασης για εκείνους που έφθασαν με μικρά σκάφη, αντικαθιστώντας την υπάρχουσα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιλέγοντας να μην συμμετέχει η Βρετανία σε προσφυγικές συνθήκες, επικαλούμενος εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι οι μαζικές απελάσεις», σημείωσε ο Φάρατζ, προσθέτοντας πως μια «μαζική κρίση» που προκλήθηκε από τους αιτούντες άσυλο πυροδοτεί την οργή της κοινής γνώμης.

Οι Times ανέφεραν ότι ο Φάρατζ θέλει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις κράτησης για 24.000 μετανάστες σε αεροπορικές βάσεις με κόστος 2,5 δισ. στερλίνες (3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και την πραγματοποίηση πέντε πτήσεων απέλασης καθημερινά, με τον συνολικό αριθμό των απελάσεων να φθάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αν αυτό δεν πετύχει, οι αιτούντες άσυλο θα κρατηθούν στη Νήσο Αναλήψεως (Ascension Island), βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στο νότιο Ατλαντικό, ώστε να σταλεί ένα συμβολικό μήνυμα, ανέφερε ο ακροδεξιός ηγέτης.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Δημοσκόπηση 23.08.25

«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στο να συμμετάσχει η Πολωνία σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας
«Ευνοϊκές συνθήκες» 23.08.25

Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας

Πρόκειται για πολύ «ύπουλες«, όπως είπε η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, οι πυρκαγιές στην Ισπανία και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση»

Σύνταξη
Ντράγκι σε ΕΕ: Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία – Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα
Διεθνή ΜΜΕ 23.08.25

«Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία - Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα» - Βολές Ντράγκι στην ΕΕ

«Το 2025 είναι το έτος που κατέρρευσαν οι ψευδαισθήσεις για την ΕΕ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, και η ομιλία του έγινε πρωτοσέλιδο σε διεθνή ΜΜΕ

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
Νέα ένταση 23.08.25

Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα

Ο αντιστράτηγος Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα
Τραγικό περιστατικό 23.08.25

Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Σούπερ Λιγκ: Η «μάχη» των «στρατηγών»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Σούπερ Λιγκ: Η «μάχη» των «στρατηγών»

Ένας Βάσκος, ένας Πορτογάλος, ένας Ρουμάνος και ένας Σέρβος στην «σκακιέρα» του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιος θα χαμογελάει και στο τέλος;

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
