Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Ο υπέρμαχος της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) Νάιτζελ Φάρατζ παρουσίασε το Σάββατο τα σχέδιά του για μαζικές απελάσεις μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, εφόσον το κόμμα του, το ακροδεξιό Reform UK, σχηματίσει την επόμενη βρετανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξη στη σαββατιάτικη έκδοση της εφημερίδας «The Times», ο Φάρατζ είπε πως θα αποσύρει την Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα υπογράψει συμφωνίες με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλα κράτη, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που φθάνουν στη χώρα, προκειμένου να επαναπατρίσει παράτυπους μετανάστες.

«Μπορούμε να είμαστε καλοί με τους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε καλοί με άλλες χώρες, ή μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί με άλλες χώρες… Εννοώ ο Τραμπ απέδειξε αυτό το σημείο αρκετά συνολικά», είπε χαρακτηριστικά ο Φάρατζ.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τυραννικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο»

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί μήπως οι αιτούντες άσυλο δολοφονηθούν ή βασανιστούν σε περίπτωση που σταλούν σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φάρατζ δήλωσε πως ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που πιστεύει ότι συνιστούν οι αιτούντες άσυλο για τους Βρετανούς.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τυραννικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορώ να είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στους δρόμους μας», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται συχνά στην Βρετανία μικρής κλίμακας διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο, οι οποίες ωθούνται εν μέρει από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, αφότου κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε βάρος ορισμένων μεταναστών.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο την κοινή γνώμη και ακολουθεί με μικρή διαφορά η οικονομία, ενώ το Reform UK – το οποίο εξασφάλισε πέντε έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι – έρχεται πρώτο σε πρόσφατες έρευνες της κοινής γνώμης στην πρόθεση ψήφου.

Θα βάλει τέλος στο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης ασύλου;

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι – κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία – έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη. Ο συνολικός αριθμός ήταν μεγαλύτερος κατά ένα τέταρτο σε σχέση με το 2023 και ισοδυναμούσε με το 9% της καθαρής μετανάστευσης.

Περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που φθάνουν με μικρά σκάφη και αιτούνται άσυλο στην Βρετανία το παίρνουν και μόνο το 3% έχει απελαθεί, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Φάρατζ είπε στους Times ότι θα βάλει τέλος στο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης ασύλου ή αμφισβήτησης της απέλασης για εκείνους που έφθασαν με μικρά σκάφη, αντικαθιστώντας την υπάρχουσα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιλέγοντας να μην συμμετέχει η Βρετανία σε προσφυγικές συνθήκες, επικαλούμενος εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι οι μαζικές απελάσεις», σημείωσε ο Φάρατζ, προσθέτοντας πως μια «μαζική κρίση» που προκλήθηκε από τους αιτούντες άσυλο πυροδοτεί την οργή της κοινής γνώμης.

Οι Times ανέφεραν ότι ο Φάρατζ θέλει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις κράτησης για 24.000 μετανάστες σε αεροπορικές βάσεις με κόστος 2,5 δισ. στερλίνες (3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και την πραγματοποίηση πέντε πτήσεων απέλασης καθημερινά, με τον συνολικό αριθμό των απελάσεων να φθάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αν αυτό δεν πετύχει, οι αιτούντες άσυλο θα κρατηθούν στη Νήσο Αναλήψεως (Ascension Island), βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στο νότιο Ατλαντικό, ώστε να σταλεί ένα συμβολικό μήνυμα, ανέφερε ο ακροδεξιός ηγέτης.