Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά την διάρκεια αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων σε Μάντσεστερ και Λονδίνο στη Βρετανία και η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Διαδηλωτές που ζητούσαν μαζικές απελάσεις μεταναστών, αλλά και μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ στο πλαίσιο πορείας που οργανώθηκε από την ακροδεξιά παράταξη «Britain First» («Πρώτα η Βρετανία»). Οι ακροδεξιοί και οι αντιρατσιστές συγκρούστηκαν στην αρχή της πορείας, πριν τους χωρίσει η αστυνομία.

Marching now.. «say it loud say it clear, refugees are welcome here». «Whose streets….» » Get the Fascists off our streets» Join us !

Britain first numbers already dwindled. @AntiRacismDay St.Peters Square #Manchester pic.twitter.com/89wMkiQsEY

— Tony Wilson UNISON NEC member NW Region 2009 2025 (@Tony2Wilson) August 2, 2025