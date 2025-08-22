Ανησυχία για φυγή κεφαλαίων προκαλούν οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στη Βρετανία

Τις τελευταίες εβδομάδες τα βρετανικά μέσα γεμίζουν με τίτλους για «μεγάλη έξοδο» των πλουσίων που εγκαταλείπουν τη Βρετανία για το Ντουμπάι, το Μονακό ή τη Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο πανικό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Office for Budget Responsibility, η αποχώρηση θα περιοριστεί σε περίπου 25% των non-doms με trusts και σε 12% εκείνων χωρίς trusts μέσα στο 2025-26, ποσοστά που συνάδουν με τις αρχικές προβλέψεις, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CNBC.

Το τέλος του non-dom καθεστώτος

Στην καρδιά της αναστάτωσης βρίσκεται η κατάργηση του περιβόητου καθεστώτος non-dom, που επιτρέπει σε εύπορους ξένους κατοίκους να αποφεύγουν φόρους για εισοδήματα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και να διασώζουν διεθνή περιουσιακά τους στοιχεία από φόρο κληρονομιάς.

Οι αλλαγές αφορούν επίσης το φόρο υπεραξίας, την κληρονομιά αλλά και τα αυξημένα τέλη μεταβίβασης ακινήτων.

Οικονομικές ανησυχίες και πολιτική ατζέντα

Ο Antony Jenkins, πρώην CEO της Barclays και νυν επικεφαλής της 10x Banking, προειδοποιεί ότι η φυγή πλουσίων θα περιορίσει τη φορολογική βάση: «Το 1% των πιο εύπορων πληρώνει τεράστιο μερίδιο φόρων.

Αν αποχωρήσουν, η χώρα χάνει όχι μόνο φόρους, αλλά και επενδύσεις, φιλανθρωπία και θέσεις εργασίας».

Παράλληλα, ο οικονομολόγος της Berenberg, Andrew Wishart, εξηγεί ότι οι συνέπειες δεν θα είναι ομοιόμορφες: «Ορισμένοι τομείς, όπως η πολυτελής αγορά ακινήτων του Λονδίνου, θα πληγούν περισσότερο. Σε εθνικό επίπεδο όμως, το ποσοστό είναι μικρότερο».

Το φάντασμα της δεκαετίας του ’70

Η αντιπολίτευση αλλά και μέρος του επιχειρηματικού κόσμου προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Ρέιβς μπορεί να οδηγήσει τη Βρετανία σε ένα περιβάλλον υπερφορολόγησης αντίστοιχο με εκείνο της δεκαετίας του 1970, όταν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες εγκατέλειψαν τη χώρα στο λεγόμενο Brain Drain.

Το φθινόπωρο αναμένονται νέες ανακοινώσεις για πιθανό «φόρο πλούτου», που εντείνει την αβεβαιότητα.

Δεδομένα εναντίον εντυπώσεων

Σε αντίθεση με προβλέψεις όπως εκείνη της Henley & Partners που μιλούν για φυγή 16.500 εκατομμυριούχων το 2025, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια πολύ πιο περιορισμένη τάση.

Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοιες έρευνες βασίζονται συχνά σε αμφίβολες πηγές, όπως δεδομένα από το LinkedIn, που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματική φορολογική κατοικία.

Το μέλλον της βρετανικής ελκυστικότητας

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να ανακοινώσει επίσημα στοιχεία για το πόσοι non-doms εγκατέλειψαν τη χώρα το 2027.

Μέχρι τότε, η συζήτηση παραμένει περισσότερο πολιτική παρά οικονομική.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι πλούσιοι φεύγουν, αλλά αν το Λονδίνο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμβος επενδύσεων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε μια εποχή που η φορολογία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Πηγή: ΟΤ