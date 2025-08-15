Οι αγρότες στη Βρετανία αντιδρούν στο φόρο κληρονομιάς

Τον κίνδυνο να χάσουν τις εκτάσεις και τα αγροκτήματα τους επισείουν οι αγρότες στη Μεγάλη Βρετανία από το φόρο κληρονομιάς που σχεδιάζει η κυβέρνηση των Εργατικών.

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) ζήτησε συνάντηση με τη Ρέιτσελ Ριβς για να συζητήσει τις αλλαγές στις μεταρρυθμίσεις του φόρου κληρονομιάς του Εργατικού Κόμματος, μετά από νέα στοιχεία από φορολογικούς εμπειρογνώμονες που λένε ότι οι προγραμματισμένες αλλαγές ενδέχεται να μην επιτύχουν τον δηλωμένο στόχο τους, που είναι η κατάργηση του κινήτρου για τους πλούσιους να προστατεύουν τον πλούτο τους από τη φορολογία αγοράζοντας γεωργική γη.

Το σχέδιο

Το σχέδιο της υπουργού Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο Απρίλιο, «προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, περιορίζοντας παράλληλα τις απαιτήσεις των πλουσιότερων κτημάτων», σύμφωνα με έκθεση ερευνητών του Κέντρου Ανάλυσης Φορολογίας (CenTax), το οποίο έχει προτείνει τροποποιήσεις στις αλλαγές του φόρου κληρονομιάς.

Ωστόσο, ο Δρ Αντι Σαμερς , διευθυντής του CenTax και αναπληρωτής καθηγητής στο London School of Economics, δήλωσε: «Η ελάφρυνση θα μπορούσε να στοχεύει καλύτερα στη μείωση της χρήσης της για φορολογικό σχεδιασμό και στην περαιτέρω επέκταση της προστασίας για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροκτημάτων».

Η ανακοίνωση της υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό του περασμένου Οκτωβρίου ότι θα ενέτασσε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και άλλες αγροτικές περιουσίες στους κανόνες του φόρου κληρονομιάς, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τις δημόσιες υπηρεσίες και να κλείσει ένα φορολογικό κενό που εκμεταλλεύονταν ορισμένοι πλούσιοι γαιοκτήμονες, προκάλεσε σάλο.

Κινητοποιήσεις

Οι αγρότες αντέδρασαν με μαζικές διαμαρτυρίες και κάλυψαν τις ομιλίες των υπουργών με τις κόρνες των τρακτέρ, αφού η Ριβς ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει την εξαίρεση που ίσχυε για δεκαετίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα επιβάλει στους κληρονόμους να καταβάλλουν φόρο 20% επί της αξίας των γεωργικών και επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ένα μέσο έτος, η συντριπτική πλειοψηφία (86%) των αγροκτημάτων που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς θα μπορούσαν να πληρώσουν ολόκληρο το φόρο χρησιμοποιώντας μη αγροτικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την ανάλυση της CenTax, αφήνοντας 70 κτήματα από τα 1.560 αγροκτήματα που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν.

Η NFU έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της, προειδοποιώντας για απειλές για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της NFU, Τομ Μπράντσο, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι χαιρετίζει την έκθεση της CenTax και κάλεσε την υπουργό Οικονομικών και τους υπαλλήλους της να συζητήσουν τα ευρήματα πριν από τον Απρίλιο.

Πηγή: ΟΤ