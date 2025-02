Η συγκέντρωση των τρακτέρ, που διοργανώνεται από την οργάνωση Save British Farming, θα πραγματοποιηθεί έξω από το Κοινοβούλιο. Oι βουλευτές συζητούν ένα ηλεκτρονικό αίτημα σχετικά με τις τρέχουσες φορολογικές απαλλαγές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εργάζονται.

Από τον Απρίλιο του 2026, τα κληρονομούμενα γεωργικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών, τα οποία προηγουμένως απαλλάσσονταν, θα υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 20%, δηλαδή το ήμισυ του συνήθους συντελεστή.

Τη Δευτέρα, ο Νάιτζελ Φάρατζ που υποστήριξε την πορεία είπε στους αγρότες που συγκεντρώθηκαν: «Έχουν 100 βουλευτές των Εργατικών που εκπροσωπούν αγροτικές ή ημι-αγροτικές εκλογικές περιφέρειες. «Και, απ’ ό,τι βλέπω, το κοινό υποστηρίζει την ιδέα ότι η οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση δεν πρέπει να εκλείψει. Πολιτικά, νομίζω ότι μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό».

Και πρόσθεσε: «Ας πούμε όχι στους φόρους θανάτου. Να σταματήσουμε τους φόρους θανάτου». Ο Νάιτζελ Φάρατζ του Reform UK φιγουράρει ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Από τους πρωτεργάτες του Brexit, τηρεί μια αυστηρή αντιμεταναστευτική στάση και στηρίζει τις πολιτικές των Ντόναλντ Τραμπ και ‘Έλον Μασκ.

Η κυβέρνηση δήλωσε: «Πρόκειται για μια δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία διορθώνει τις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες όλοι βασιζόμαστε, επηρεάζοντας περίπου 500 κτήματα ετησίως».

Ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός που παραδόθηκε από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς Reeves επεκτείνει τον φόρο κληρονομιάς (IHT) στη γεωργική γη, προκαλώντας την κριτική των αγροτών. Επίσης, παγώνει τα κατώτατα όρια του IHT για δύο επιπλέον χρόνια, από το 2028 έως το 2030.

Επί του παρόντος, οι πρώτες 325.000 λίρες μιας περιουσίας απαλλάσσονται από το IHT, ενώ όλα τα υπόλοιπα φορολογούνται με 40 τοις εκατό. Ωστόσο, διάφορα επιδόματα σημαίνουν ότι το όριο για τους περισσότερους ανθρώπους είναι σημαντικά υψηλότερο. Για τη γεωργική γη, ο συντελεστής θα επιβάλλεται στο 20%, με διαθέσιμη έκπτωση 50%.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι επωμίζονται το κύριο βάρος ενός συστήματος που χρησιμοποιούν οι πλουσιότεροι για να αποφύγουν εντελώς την καταβολή του φόρου κληρονομιάς. Η επέκταση του IHT σε αγροκτήματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών (αν και οι περισσότερες περιουσίες αξίας κάτω των 3 εκατομμυρίων λιρών δεν θα πληρώνουν IHT λόγω των επιδομάτων) οδήγησε σε διαμαρτυρίες έξω από το συνέδριο των Ουαλών Εργαζομένων πέρυσι.

🇬🇧🚜Hundreds of British farmers drove their tractors past the ministries on Whitehall in London to protest a new tax on inherited agricultural land, with some even arriving on a tank.

The protest,organised by the Save British Farming movement, was led by founder Liz Webster,who… pic.twitter.com/Dnn9rQlHpv

— Tibo91 (@Tibortibor15) February 10, 2025