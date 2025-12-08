Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου έχει αφήσει το στίγμα της στον κινηματογράφο με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Kill Bill» και «Οι άγγελοι του Τσάρλι», αλλά για τον γιο της, Ρόκγουελ Λόιντ Λιου, είναι απλά «η μητέρα του».

Η ηθοποιός μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε λέγοντας ότι ο Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι.

«Αλλά ξέρει ότι μπορώ να ζεστάνω λαζάνια», είπε η Λιου. «Ξέρετε, βασικά πράγματα που κάνει μια μαμά».

«Είναι ο δάσκαλος μου»

Η άγνοια του μικρού Ρόκγουελ πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει δει πολλά από τα έργα της μητέρας του στη μεγάλη οθόνη.

«Νομίζω ότι το πρώτο που είδε— και πιθανώς το μόνο που έχει δει — σε live-action είναι το Red One», είπε η Λιου, αναφερόμενη στην ταινία του 2024, που αφορά μια αποστολή για τη διάσωση του Άγιου Βασίλη μετά την απαγωγή του την παραμονή των Χριστουγέννων. «Ήταν 9 ετών και μάλλον ένιωσε πίεση για να το δει[…] αλλά το λατρεύει».

Η Λούσι Λιου πρόσθεσε ότι ελπίζει ο γιος της να νιώσει «περήφανος» για εκείνη.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

«Τον αγαπώ πολύ. Είναι ο δάσκαλος μου. Το λέω συνέχεια αυτό, γιατί ποτέ δεν έχω μάθει τόσα πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε για την εμπειρία της ως μητέρα.

«Και νόμιζα ότι τα ήξερα όλα όταν ήμουν 16», συμπλήρωσε χαριτολογώντας.

«Είναι μια μαγική εμπειρία»

Η ηθοποιός — που πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική ταινία «Rosemead» ως μια άρρωστη γυναίκα που δίνει προσωπική μάχη για να προστατεύσει τον έφηβο γιο της — υποδέχτηκε τον Ρόκγουελ τον Αύγουστο του 2015.

Σκεπτόμενη την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, η Λιου είπε στο περιοδικό People το 2016: «Μου φάνηκε η σωστή επιλογή για μένα, επειδή δούλευα και δεν ήξερα πότε θα μπορούσα να σταματήσω», ενώ λίγα χρόνια αργότερα, μιλώντας στο The Cut, υποστήριξε: «Δεν το σκέφτηκα πολύ. Δεν έκανα πολλή έρευνα, απλά πήρα την απόφαση. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν βιβλία για την ανατροφή των παιδιών. Εγώ δεν έκανα τίποτα από αυτά. Σκεφτόμουν ότι όταν γεννηθεί το παιδί, θα βρω τον τρόπο να τα καταφέρω».

Όλα αυτά τα χρόνια, η Λιου έχει μοιραστεί στιγμιότυπα με τον Ρόκγουελ και έχει μιλήσει για την εμπειρία της.

Καθώς γιόρταζε τα πρώτα γενέθλια του γιου της το 2016, ανέφερε στο περιοδικό People: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα μωρά. Πολύ βασικά πράγματα που θεωρείς δεδομένα. Είναι απλά ένα μικρό κομμάτι σάρκας και ξαφνικά γυρίζουν, σε παρατηρούν, χαμογελούν και αλληλεπιδρούν. Είναι μια μαγική εμπειρία».

*Με πληροφορίες από: People