Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

Μηνύματα για την επέτειο συμπλήρωσης 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα, έστειλαν ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Αριστερά

«Η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα μας υπενθυμίζει τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς, που βγήκε στον δρόμο για να διεκδικήσει, πρώτα απ’ όλα, το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Συμπλήρωσε πως «η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αποτέλεσε τον προπομπό των αγώνων ολόκληρου του ελληνικού λαού, που ακολούθησαν κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την είσοδο της χώρας στο τούνελ της ύφεσης».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «τα αιτήματα του Δεκέμβρη παραμένουν επίκαιρα. Η αστυνομική βία, η καταπάτηση του κράτους δικαίου, ο αυταρχισμός και η επίθεση στη νέα γενιά αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Τέλος, επισήμανε ότι «τα όνειρα των εφήβων, που πλημμύρισαν τους δρόμους της χώρας εκείνη την περίοδο, για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, αποτελούν ισχυρή υπόμνηση για τους σύγχρονους αγώνες».

Νέα Αριστερά: H 6η Δεκέμβρη παραμένει μια βαθιά χαραγμένη πληγή

Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που δολοφονήθηκε στις 6η Δεκεμβρίου 2008 από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια, απεύθυνε από την πλευρά της η Νέα Αριστερά.

Όπως ανέφερε η Νέα Αριστερά, «δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από όπλο αστυνομικού, η ελληνική κοινωνία δεν ξεχνά. Δεν ξεχνά το παιδί που έπεσε νεκρό στα Εξάρχεια, την αυθαιρεσία που όπλισε το χέρι του Κορκονέα, ούτε το κύμα οργής και διεκδίκησης που κατέκλυσε τους δρόμους σε όλη τη χώρα».

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η 6η Δεκέμβρη παραμένει μια βαθιά χαραγμένη πληγή, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη όταν η κρατική βία αναπαράγεται σε διάφορες μορφές».

Η Πατησίων υπογράμμισε πως, «γιατί στο σκοτεινό αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού. Η κρατική βία εξακολουθεί να αναπαράγεται μέσα από μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους ως ‘συνήθεις υπόπτους’, ανεξάρτητα από τα πραγματικά στοιχεία».

Προσέθεσε ότι «ο Δεκέμβρης του 2008 σημάδεψε μια γενιά. Ο Αλέξανδρος έγινε σύμβολο. Ο Ρωμανός σήμερα είναι το ερώτημα».

Τέλος, η Νέα Αριστερά ανέφερε πως «και πάντα δική μας η απάντηση θα είναι μία: απέναντι στο άδικο, εμείς. Καλούμε όλες και όλους στην Αθήνα στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στην Καμάρα στις 18:00».