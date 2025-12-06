Σοκ προκαλεί η δολοφονία της 75χρονης μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα από τα χέρια της νύφης της.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε μέσα στο δωμάτιό της, με πολλαπλές μαχαιριές σε θώρακα και λαιμό, σοβαρά τραύματα στο κρανίο από μπουκάλι και βαθιές τομές στα χέρια της, σημάδια ότι πάλεψε μέχρι την τελευταία της πνοή για να σωθεί. Αδιάψευστος μάρτυρας της πρωτοφανούς σε σκληρότητα δολοφονίας ο ήχος από την κάμερα ασφαλείας που δεν υπολόγισε η καθ’ ομολογία δολοφόνος.

Ανατριχίλα προκάλεσε και το βίντεο από τα περσινά γενέθλια της ηλικιωμένης που παρουσίασε η εκπομπή Φως στο Τούνελ. Σε αυτό φαίνεται η 46χρονη να κρατάει την τούρτα, να τη δίνει στην πεθερά της να σβήσει τα κεριά και στο τέλος να τη φιλάει.

<br />

Η κατηγορούμενη, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, πριν από λίγες ημέρες οδηγήθηκε στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις. Μια απολογία που κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες και κατέληξε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας στην προφυλάκισή της. Η 46χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της ηλικιωμένης αλλά κατά στην απολογία της στις εισαγγελικές Αρχές άλλαξε στάση.

Η 46χρονη υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με την δικηγόρο της.

Τι είπε η νύφη στον ανακριτή

Ανακριτής: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

Κατηγορούμενη: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

Ανακριτής: Μήπως καλύπτεις κάποιον;

Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Οι συνήγοροί της μιλούν για «σύγχυση» και ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ζητούν να ταυτοποιηθούν οι φωνές που ακούγονται στο βιντεοληπτικό υλικό και να ερευνηθεί ποιος είχε πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που προκαλεί ανατριχίλα

Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την ώρα του μαρτυρίου στη Σαλαμίνα, αποκάλυψε η εκπομπή Φως στο Τούνελ, φωτίζοντας τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Οι κραυγές της άτυχης 75χρονης, πάγωσαν το αίμα. Πανικόβλητη και χωρίς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται απέναντί της, μες στη νύχτα, προσπάθησε απεγνωσμένα να σωθεί.

Τραγική ειρωνεία; Αποκαλεί «παιδί μου» τον εισβολέα που τη χτυπά, χωρίς να φαντάζεται πως πρόκειται για τη νύφη της.

«Σε παρακαλώ ρε παιδί μου… Γιατί δεν φεύγεις; Αμαρτία δεν είναι ρε παιδί μου; Γιατί με χτυπάς; Βοήθησέ με Παναγία μου… Σε παρακαλώ, παρ’ τα και φύγε σου λέω!»

Ακούγεται να παλεύει να ανασάνει, να ζητά έλεος, την ώρα που δέχεται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα.

«Σταμάτα ρε παιδί μου… σταμάτα… Γιατί με χτυπάς; Γιατί; Γιατί; Θες να με σκοτώσεις; Να με σκοτώσεις θες, πες μου… Φτάνει γαμώτο… Φτάνει! Φτάνει! Βοήθεια…»

Όταν η νύφη άλλαζε νύχτα τις κάμερες στο σπίτι του

Για εβδομάδες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη περιφερόταν στον τόπο του εγκλήματος παίζοντας τη συντετριμμένη. Η ψυχρή της στάση είχε κάνει εντύπωση, αλλά κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι είχε συμβεί.

Είναι η ίδια γυναίκα που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε καλά μελετήσει και σκηνοθετήσει το πρωτοφανές για την αγριότητα του έγκλημα, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Αδιάψευστος μάρτυρας το ντοκουμέντο που έφερε στο φως το «Τούνελ». Οι κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν τοποθετημένες στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Η εμφανής προσπάθεια κάποιου να τις πειράξει, ώστε να μην καταγράψουν τον δολοφόνο.

Τρεις φορές αλλάζουν οι θέσεις των εξωτερικών καμερών του σπιτιού τη νύχτα του φονικού. Οι κάμερες κοιτάζουν σε σημεία τυφλά όσο η φερόμενη ως δολοφόνος μπαίνει, σκοτώνει και στην συνέχεια διαφεύγει.

Είναι οι απόπειρες ελέγχου των δύο εξωτερικών καμερών μέσα από την εφαρμογή που βρίσκεται στα κινητά των συγγενών της άτυχης ηλικιωμένης. Μια τέτοια διαχειρίζεται η 46χρονη που δείχνει να γνωρίζει πολύ καλά τα τρωτά σημεία του συστήματος ασφαλείας.

Η καθομολογία δολοφόνος αφού ρύθμισε τις κάμερες και ήταν σίγουρη πως θα παρέμενε αόρατη, έβαλε μπρος το της σχέδιο που ολοκλήρωσε σε διάστημα μιάμισης ώρας.

Η 46χρονη έφυγε από το σπίτι της μόνη στις 2:27 τα ξημερώματα με το μαύρο αυτοκίνητο της.

Το αυτοκίνητο καταγράφεται να κινείται στους δρόμους της Σαλαμίνας χωρίς στάση. Στις 3:17’ έφθασε στο σπίτι του θύματος. Λίγο αργότερα η κάμερα καταγράφει τον ήχο από το τζάμι που σπάει. Μπαίνοντας στο σπίτι έγινε αντιληπτή από το σκυλάκι της ηλικιωμένης την Έρις. Της το είχε χαρίσει η ίδια για να την προσέχει και εκεί έκανε το πρώτο της λάθος, του μίλησε με την κανονική της φωνή για να το ηρεμήσει. Τα όσα φρικτά θα ακολουθήσουν καταγράφονται ως ήχος από την εξωτερική κάμερα…

Πριν φύγει από το σπίτι της είχε φροντίσει να κατεβάσει τον γενικό διακόπτη ρεύματος για να μην καταγραφεί από την κάμερα του διαμερίσματος.

Ο γιος του συζύγου της, που βρισκόταν στο σπίτι, ανέφερε:

«Κάποια στιγμή ενώ καθόμουν στο δωμάτιο, μου κόπηκε το internet. Πρέπει να ήταν περίπου 23:30 το βράδυ. Δεν έδωσα και πολύ σημασία αλλά μετά από κάποια ώρα, πήγα στο σαλόνι να δω το router και κατάλαβα ότι είχε «πέσει» ο διακόπτης ρεύματος του σαλονιού. Εκείνη την στιγμή είδα την σύζυγο του πατέρα μου να είναι στο router. Άνοιξα τον γενικό διακόπτη ρεύματος της κουζίνας και ξαναπήγα στο δωμάτιο μου.“

Στις κάμερες του σπιτιού της ηλικιωμένης πρόσβαση είχαν λίγα άτομα, τα οποία όπως κατέθεσαν δεν είχαν μπει στην εφαρμογή. Ένας από αυτούς είναι και ο γιος του συζύγου της.

«Τις κάμερες τις εγκατέστησα εγώ με έναν φίλο μου που γνωρίζει από αυτά. Όταν τις εγκαταστήσαμε, στις κάμερες είχα πρόσβαση μόνο εγώ, αλλά μετά μπήκαν στο σύστημα ο πατέρας μου, η θεία μου και η γυναίκα του πατέρα μου. Την πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2025 δεν μπήκα καθόλου στην εφαρμογή των καμερών».

Την επόμενη μέρα το πρωί, κι ενώ έχει διαπράξει το φρικτό έγκλημα, μπαίνει με απόλυτη ψυχραιμία ξανά στην εφαρμογή προκειμένου να επαναφέρει τις δύο εξωτερικές κάμερες στην αρχική τους θέση.

Λίγες ώρες αργότερα, και προκειμένου να διώξει από πάνω της κάθε ίχνος υποψίας θα ήταν η πρώτη που θα αναζητούσε δήθεν από ενδιαφέρον την πεθερά της και θα ενημέρωνε τους υπόλοιπους συγγενείς. Δεν σκέφτηκε ποτέ πως οι κάμερες εκτός από εικόνα καταγράφουν και ήχο. Ήταν το μοιραίο λάθος της που θα οδηγούσε στην σύλληψη της.