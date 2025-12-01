Σαλαμίνα: Δοκιμές στην κάμερα έκανε η 46χρονη πριν τη δολοφονία – Οι ισχυρισμοί της και η ανώνυμη καταγγελία

Την ώρα που οι στενοί συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας περιμένουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα για το στυγνό έγκλημα, η 46χρονη που προφυλακίστηκε ζητάει να γίνει λεπτομερής ανάλυση στο ηχητικό ντοκουμέντο.

Μέσα από τα λόγια της, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, όχι μόνο κάποιοι να γνώριζαν τα όσα έκανε και να την κάλυπταν, αλλά να είχε και συνεργούς στο δολοφονικό χτύπημα.

Τα υπονοούμενα

Κάποια στιγμή μέσα στο ανακριτικό γραφείο ζήτησε να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά του συζύγου της, χωρίς να έχει δεχθεί σχετική ερώτηση για εκείνα.

Ανακριτής: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

Κατηγορούμενη: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

Ανακριτής: Μήπως καλύπτεις κάποιον;

Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Οι αλλαγές στη θέση της κάμερας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, την ημέρα της δολοφονίας η κάμερα άλλαξε θέση τρεις φορές. Η πρώτη έγινε 1.09 π.μ., η δεύτερη 1.14 π.μ, και η τρίτη 2.02 π.μ.

Η επαναφορά της κάμερας έγινε την επόμενη ημέρα στις 11 το πρωί.

Η πλευρά της κατηγορούμενης ζητάει να ελεγχθεί ποιος ή ποιοι ήλεγχαν τις κάμερες του σπιτιού και να ταυτοποιήσουν τις φωνές που ακούγονται στο ηχητικό ντοκουμέντο.

Η ανώνυμη καταγγελία

Το Live News αποκαλύπτει πως ένας αστυνομικός ανέφερε ότι στις 5 Νοεμβρίου, είχε φτάσει στις Αρχές πληροφορία, για ένα άτομο που βοήθησε την 46χρονη.

«Στην υπηρεσία μας περιήλθε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία, ένας Ρομά που χρησιμοποιεί συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου συμμετείχε στην δολοφονία της 75χρονης από τη Σαλαμίνα».

Ποια είναι η αλήθεια για το στυγερό έγκλημα στη Σαλαμίνα; Είχε συνεργούς η 46χρονη στην εκτέλεση του σχεδίου της; Σε ποιους ανήκουν οι φωνές που ακούγονται στο ηχητικό ντοκουμέντο;

Οι ισχυρισμοί της 46χρονης

Σε κάθε περίπτωση, για 25 μέρες, μέχρι να ομολογήσει σε αστυνομικούς, η 46χρονη έπαιζε θέατρο. Μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ακόμα και τη στιγμή που η κόρη της 75χρονης αντίκριζε για πρώτη φορά τη σορό της νεκρής μητέρας της.

«Πήγα προς το δωμάτιό της και τα είδα όλα ανακατεμένα. Αρχικά δεν είδα τη μαμά μου. Είδα όμως μια λίμνη αίματος. Όταν παρατήρησα καλύτερα, την είδα τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα, σαν κουβάρι. Ήταν δίπλα από το κρεβάτι, στη μεριά που κοιμάται. Άνοιξα το κουβάρι και είδα το κεφάλι της μαμάς μου μέσα στα αίματα. Φορούσε το νυχτικό της. Άρχισα να φωνάζω «βοήθεια» και κάλεσα το ‘’100’’».

Για 3 και πλέον εβδομάδες, η 46χρονη εμφανιζόταν οργισμένη όταν κάποιοι έμπαιναν σε σκέψεις για την ίδια. Μετά την ομολογία, η κόρη της 75χρονης άρχισε να συνδυάζει εικόνες που είχε δει, με τα δραματικά γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η 46χρονη έχει προφυλακιστεί, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης. Κανείς από τους στενούς συγγενείς της 75χρονης δεν μπορεί να συνέλθει από τα όσα έγιναν. Ο ήχος από τα χτυπήματα και η προσευχή της δολοφονημένης γυναίκας, εκείνα τα μαρτυρικά τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής της, στοιχειώνουν καθημερινά την κάθε τους σκέψη.