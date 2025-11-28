Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει, καρέ-καρέ, τα τελευταία λεπτά της 75χρονης στη Σαλαμίνα, την ώρα που η νύφη της εισβάλλει στο σπίτι και τη βασανίζει μέχρι θανάτου. Η στιγμή της εισόδου, ο τρόμος της ηλικιωμένης και η αμείλικτη επίθεση της 46χρονης αποτυπώνονται με ωμότητα στο υλικό που παρουσιάζει το MEGA και το Live News.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως ληστεία, εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το θύμα και σήμερα επιστρέφει με νέες αντιφάσεις από την κατηγορούμενη, η οποία επιχειρεί να ανατρέψει την αρχική της ομολογία. Το ρολόι δείχνει 03:18 το πρωί. Ο ήχος από τα τζάμια που σπάνε ξυπνά την ηλικιωμένη. Ο φόβος την κυριεύει.

Είναι μόνη και αβοήθητη σε ένα δωμάτιο.

Δεν μπορεί να περπατήσει και το σκυλάκι της γαβγίζει στον εισβολέα που σπάει με μανία στο τζάμι. Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Live News ακούγεται η μανία με την οποία η 46χρονη ρίχνει στο παράθυρο με σφυρί για να το σπάσει. Η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή της 75χρονης μόλις έχει αρχίσει. Η δολοφόνος έχει μόλις μπει στο σαλόνι. Κατευθύνεται προς το υπνοδωμάτιο και ακολουθούν τα 40 βασανιστικά λεπτά.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Επί 40 λεπτά τη βασάνιζε

Το σκυλί γαβγίζει και η 46χρονη για να το ηρεμήσει, του μιλά με τη δική της φωνή για να την αναγνωρίσει.Μπαίνει στο δωμάτιο με το πρόσωπό της καλυμμένο. Αλλάζει τη φωνή της, την κάνει μπάσα και λέει στην 75χρονη:

– Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

– 75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.– 75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

– 75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

– 75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως αγόρι μου, κάτι που επιβεβαιώνει πως το θύμα ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως μπροστά του είχε μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.

Τα «γυρνάει» η 46χρονη – Προφυλακιστέα

Η κατηγορούμενη σήμερα πάντως κάνει στροφή 180 μοιρών. Αρνείται πλέον τη δολοφονία της πεθεράς της που αρχικά είχε ομολογήσει και στην απολογία της ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα απολύτως.Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή της.Στις 07:45 έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά με σκυφτό το κεφάλι, αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών. Κατά την είσοδό της αποδοκιμάστηκε έντονα.

Με τρεμάμενη φωνή υποστήριξε στον ανακριτή πως δεν θυμάται τίποτα από τα 40 λεπτά μέσα στο σπίτι της 75χρονης, τα οποία πάντως φέρεται να είχε περιγράψει αρχικά με κάθε λεπτομέρεια.«Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα. Λυπάμαι πάρα πολύ».

– Ανακριτής: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

– Κατηγορούμενη: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

– Ανακριτής: Μήπως καλύπτεις κάποιον;

Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Η συνήγορός της εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 46χρονη ομολόγησε και η οποία, όπως λέει, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μετά την 3ωρη απολογία της, πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν:

– Αποκριάτικη μάσκα προσώπου.

– Στο πορτ μπαγκάζ ένα ξύλινο καφέ στειλιάρι.

– Ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο με ξύλινη λαβή.Ενώ στο σπίτι της 75χρονης:

– Ένα γυάλινο μπουκάλι και σπασμένα γυαλιά.

– Ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή και λυγισμένη λάμα, κάτω από τη σορό.– Ένα ματωμένο μαχαίρι, δίπλα από την είσοδο.