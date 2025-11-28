newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 12:27

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Μέσω των συνηγόρων της, η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της, λέει τώρα ότι δεν θυμάται «απολύτως τίποτα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

«Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα» υποστηρίζει τώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η φερόμενη δολοφόνος έχει «κενά μνήμης».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η συνήγορός της δήλωσε ότι η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η απολογία της ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και απομένει η παρουσία της στον εισαγγελέα. Η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά λίγο πριν από τις 08:00, συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε για τις πράξεις που της καταλογίζονται για περίπου μιάμιση ώρα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή», ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε», ότι «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η δικηγόρος της 46χρονης ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Επί τάπητος 28.11.25

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο