Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Μέσω των συνηγόρων της, η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της, λέει τώρα ότι δεν θυμάται «απολύτως τίποτα»
«Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα» υποστηρίζει τώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η φερόμενη δολοφόνος έχει «κενά μνήμης».
Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η συνήγορός της δήλωσε ότι η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.
Η απολογία της ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και απομένει η παρουσία της στον εισαγγελέα. Η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά λίγο πριν από τις 08:00, συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε για τις πράξεις που της καταλογίζονται για περίπου μιάμιση ώρα.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή», ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε», ότι «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».
Η δικηγόρος της 46χρονης ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.
