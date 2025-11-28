Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη, σύντροφος του γιου του θύματος έχει ήδη ομολογήσει προφορικά τη δολοφονία, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδοοικογενειακή επιβαρυντική περίσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Τα κρίσιμα λάθη που την «έκαψαν»

Τρία βασικά λάθη της 46χρονης φαίνεται ότι οδήγησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς της: