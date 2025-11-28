Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα
Απολογείται σήμερα η 46χρονη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα,
Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.
Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.
Η κατηγορούμενη, σύντροφος του γιου του θύματος έχει ήδη ομολογήσει προφορικά τη δολοφονία, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδοοικογενειακή επιβαρυντική περίσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.
«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.
«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.
«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.
Τα κρίσιμα λάθη που την «έκαψαν»
Τρία βασικά λάθη της 46χρονης φαίνεται ότι οδήγησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς της:
- Η κάμερα που απενεργοποίησε. Η 46χρονη έκλεισε την κάμερα αλλά άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε την πάλη και τις τελευταίες εκκλήσεις της 75χρονης – ακόμη και τη στιγμή που έλεγε το «Πάτερ ημών».
- Η επιλογή της διαδρομής και του οχήματος. Βιντεοληπτικό υλικό την κατέγραψε να φεύγει ως η μοναδική ύποπτη κίνηση στην περιοχή.
- Τα ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο. Στο όχημα εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που δεν ανήκαν στην ίδια και αναμένεται η τυπική ταυτοποίηση με το DNA του θύματος.
- Πάτρα: Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
- Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
- Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
- Δίκη των Αεροπόρων: Στο όνομα της εθνικοφροσύνης
- Ο Ελ Κααμπί και ένα ακόμη ρεκόρ που «έσπασε» κόντρα στη Ρεάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις