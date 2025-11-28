newspaper
28.11.2025
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα

Απολογείται σήμερα η 46χρονη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα,

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε το πρωί της Παρασκευής η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη, σύντροφος του γιου του θύματος έχει ήδη ομολογήσει προφορικά τη δολοφονία, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδοοικογενειακή επιβαρυντική περίσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.

«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Τα κρίσιμα λάθη που την «έκαψαν»

Τρία βασικά λάθη της 46χρονης φαίνεται ότι οδήγησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς της:

  • Η κάμερα που απενεργοποίησε. Η 46χρονη έκλεισε την κάμερα αλλά άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε την πάλη και τις τελευταίες εκκλήσεις της 75χρονης – ακόμη και τη στιγμή που έλεγε το «Πάτερ ημών».
  • Η επιλογή της διαδρομής και του οχήματος. Βιντεοληπτικό υλικό την κατέγραψε να φεύγει ως η μοναδική ύποπτη κίνηση στην περιοχή.
  • Τα ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο. Στο όχημα εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που δεν ανήκαν στην ίδια και αναμένεται η τυπική ταυτοποίηση με το DNA του θύματος.

Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
