Να λύσουν όλο το γρίφο της δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα θέλουν οι αστυνομικοί, που έχουν συλλάβει την 46χρονη νύφη της ως δράστρια.

Αν και έχουν αρκετά στοιχεία εις βάρος της, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών θέλουν να εξακριβώσουν αν το κίνητρο της 46χρονης ήταν η ληστεία ή η δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε πάρε τα χρήματα και μπορούσε να αφήσει την 75χρονη πεθερά της να ζήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της. Όμως επέλεξε να μην το κάνει. Και όλα δείχνουν πως η νύφη της άτυχης γυναίκας είχε ως στόχο να την δολοφονήσει.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως γνωρίζουν ότι η 46χρονη είχε κλέψει και άλλες φορές χρήματα από το σπίτι της 75χρονης, έτσι θέλουν να ερευνήσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε να δουν αν πρόκειται για έγκλημα εκ προμελέτης.

Γι’ αυτό εξέτασαν με σχολαστικότητα και τα χτυπήματα που έφερε η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα, τόσο από σπασμένο μπουκάλι, όσο και από μαχαίρι. Τα στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν έδειξαν μένος, κάτι που ενδεχομένως να εξηγείται από τις πολλές προστριβές που είχαν οι δύο γυναίκες στο παρελθόν.

Η κάμερα και ο διάλογος

Η 46χρονη επιχείρησε να προχωρήσει στο τέλειο έγκλημα, στο σπίτι της 75χρονης. Γι’ αυτό φρόντισε πριν την επίθεσή της, να παρέμβει στις κάμερες που κατέγραφαν τους χώρους του σπιτιού στη Σαλαμίνα.

Ωστόσο, δεν είχε αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο στις κάμερες παρέμενε ανοιχτό, αφήνοντας ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας.

«Πού είναι τα λεφτά;» – Ο διάλογος πριν από το έγκλημα

75χρονη: Σε παρακαλώ αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω.

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά; Δώσε μου τα λεφτά.

75χρονη: Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;

Αυτός ο διάλογος καταγράφηκε στο ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, που αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο για τη φρικιαστική δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, η οποία πριν αφήσει την τελευταία της πνοή έψελνε το «Πάτερ ημών».

Όπως φαίνεται, η άτυχη 75χρονη δεν είχε αντιληφθεί ότι πίσω από το full face βρισκόταν η γυναίκα του γιου της, ωστόσο η 46χρονη αποφάσισε να την σκοτώσει.

Όλα δείχνουν όμως πως ήθελε να την σκοτώσει. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα τής έδωσε αμέσως αυτό που ήθελε, δηλαδή τα χρήματα και παρά το γεγονός ότι δεν είχε καταλάβει ποια είχε μπροστά της.

Προσπάθησε να φτιάξει άλλοθι

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη δολοφονία η 46χρονη επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη της και να δημιουργήσει ένα άλλοθι. Για το λόγο αυτό, έστειλε μηνύματα στο κινητό της 75χρονης, γράφοντας αρχικά «μαμά τι κάνεις; Πού είσαι;» και λίγο αργότερα «μαμά, καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;». Επίσης, έκανε κάποιες κλήσεις από το κινητό της τηλέφωνο προς το σταθερό που είχε στο σπίτι της η άτυχη 75χρονη.

«Θα με μπλέξουν»

Αφού βρέθηκε νεκρή η 75χρονη και άρχισαν οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η 46χρονη είχε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις.

Μιλώντας με τον σύζυγό της, του έλεγε ότι φοβάται ότι θα μπλέξει. «Αν βρεθούν τα αποτυπώματά μου μέσα, θα με μπλέξουν. Φοβάμαι ότι θα με μπλέξουν» του έλεγε.

Επίσης, μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι λόγω πανικού έπιασε αντικείμενα στον χώρο, όπως μια τσάντα που βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι και την πέταξε στο πάτωμα, επιχειρώντας ουσιαστικά να δικαιολογήσει την ύπαρξη αποτυπωμάτων και DNA.